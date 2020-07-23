Дворики детства

В посёлке Глубокое появились многофункциональные детские площадки.

На благоустройство жилых территорий, которое ведётся в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020», выделено свыше 98 млн тенге.

Семь современных игровых комплексов возводится в нескольких дворах многоэтажных домов посёлка. Игровые площадки станут местным островком детского отдыха, веселья и смеха. Они возведены на мягком безопасном резиновом покрытии, окрашенном в яркие цвета. Здесь есть всё, что нужно не только для игр, но и для занятий физической культурой: качели и карусели, горки и объемные конструкции для лазания, спортивные тренажёры и игровые комплексы.

– Огромный плюс этих площадок в том, что они будут использоваться круглогодично. Зимой они будут являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки, – поясняет аким поселка Глубокое Марат Амантай.

Он также подчеркнул, что на площадке всё устроено таким образом, что развлечение по душе найдут не только малыши, но и подростки, и многофункциональность детского городка позволит сделать его настоящим центром притяжения для детей.

– Жалко, что мы уже не дети, – шутят родители юных жителей поселка. – Всё такое яркое, красивое. Очень здорово!

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район