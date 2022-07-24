Двойной триумф

Школьники из Усть-Каменогорска Ерасыл Темирбеков и Алихан Жумагалеев стали серебряными призёрами Международной олимпиады по биологии (IBO-2022).

Престижная международная олимпиада проходила в Ереване. Как отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, в ней приняли участие 250 школьников из 64 стран мира.

Честь Казахстана в состязании юных умов защищали четверо ребят, двое из которых учатся в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления в Усть-Каменогорске. Все они были победителями и призёрами республиканской олимпиады по биологии, а показав отличные результаты на международном уровне, стали ещё и медалистами IBO-2022.

Серебро в копилку сборной принесли Ерасыл Темирбеков, Алихан Жумагалеев и Динмухамед Омар, бронзу – Бакдаулет Ерназаров. Таким образом, ребята улучшили показатели казахстанской команды прошлого года, когда общим результатом было одно серебро и две бронзы.

– Было очень сложно. Я доволен результатом, но можно было бы выступить лучше. В целом, впечатления более чем приятные. Было много людей из различных стран. Армения – очень гостеприимная страна. Я приобрёл много друзей и знакомых. Считаю, что это большой опыт. Также хотелось бы поблагодарить моих учителей, тренеров за поддержку, – сказал Ерасыл Темирбеков.

На днях в столичном аэропорту медалистов встретили вице-министр просвещения Айбат Ильясов вместе с другими представителями Министерства просвещения и педагогами.

– На сегодня наши школьники завоевали три золотые, 13 серебряных и пять бронзовых медалей в самых престижных олимпиадах по математике, физике, химии, географии и биологии. В частности, на прошедшей в Армении олимпиаде по биологии вы с достоинством защитили честь Казахстана и принесли национальной сборной три серебряные и одну бронзовую медали, – обратился к призёрам Айбат Ильясов. – Как вы знаете, с этого года по поручению Президента РК победителям и призёрам международных олимпиад предусмотрены денежные премии и гранты на обучение в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ. Это большая поддержка талантливых детей со стороны государства. Мы знаем, что за любым достижением стоит колоссальный труд. Я уверенно могу сказать, что вы оправдали все ожидания своих родителей, учителей и школы. Искренне рад, что наша сборная продемонстрировала высочайший уровень подготовки и подтвердила лидерские позиции отечественной системы образования на мировой арене.

Напомним, учащийся, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП (4,5 млн тенге), серебряную медаль – в размере 1000 МРП (3,1 млн тенге), бронзовую – 500 МРП (1,5 млн тенге). Выплаты также получат и педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников