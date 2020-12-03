Двойной повод для радости 

В День Первого Президента РК в Семее 54 семьи получили заветные ключи от квартир в новом девятиэтажном доме в районе Карагайлы.

В этот праздничный день ключи новосёлам вручил аким города Ермак Салимов. В их числе – многодетные и малообеспеченные семьи и дети-сироты.

– Глубоко символично, что это мероприятие проходит в День Первого Президента РК. Благодаря Елбасы многонациональный народ Казахстана созидает настоящее в мире, согласии и единстве, – обратился к собравшимся Ермак Салимов. – Мы уверены в своём будущем, потому что живём в сильном, свободном и динамично развивающемся государстве. Нам выпала большая честь быть свидетелями всех преобразований, которые прошла наша страна за короткий период под муд-рым руководством Елбасы. Одновременно со всей страной развивается и наш любимый город. Яркое свидетельство тому – современный и перспективный район Карагайлы, где в очередной раз мы вручаем ключи от новых квартир. С праздником вас, дорогие земляки, с новосельем!

Не скрывают радости и новосёлы.

– Я, как сирота, стояла в очереди на получение жилья. В этот праздничный день новая квартира стала для меня очень дорогим подарком, – делится радостью одна из новосёлов, Марина Панчуковская.

До конца текущего года только в Семее ещё 252 семьи станут владельцами жилья. Из них 125 квартир получат многодетные, 51 – воспитанники детских домов и 76 квартир – представители социально уязвимых слоёв населения.

Мария Щетинина

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Семей