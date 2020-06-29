Двойной эффект

В Риддере по программе «Дорожная карта занятости» реализуется более 30 масштабных проектов.

По информации акимата Риддера, в рамках этой программы выделен 1 млрд 2 млн 793 тысячи тенге на реализацию 34 проектов по текущему и капитальному ремонту объектов моногорода. В их числе 10 объектов в сфере образования, три – электроснабжения, пять по благоустройству, три – в медико-социальных учреждениях, четыре по ремонту дорог, два в сфере культуры и семь – спорта.

В Риддере уже приступили к реализации 33 проектов. Еще по одному – в Центре оказания специальных социальных услуг – работы пока не начаты из-за карантина.

По данным заместителя директора КГП «Центр занятости населения города Риддера» Елены Екимовой, создано 390 рабочих мест, в том числе 202 – через Центр занятости населения. Зарплата для трудоустроенных будет составлять 85 тысяч тенге и выше.

– Рада, что получила по этой программе работу, – говорит жительница города Евгения Антропова. – Выполняем средний ремонт здания детско-юношеской спортивной школы. Я тоже недавно поступила в вуз, стала студенткой. Для меня это хорошая возможность заработать. К тому же, вдвойне приятно, что внесу свой скромный вклад в обновление ДЮСШ.

Девушка отмечает, что программа доказывает свою эффективность – позволяет не только осуществить необходимый ремонт на объектах, но и обеспечить местных жителей рабочими местами.

Дмитрий Степанов родился и вырос в Риддере. 10 лет назад освоил профессию монтажника-высотника. По программе «Дорожная карта занятости» устроился на объект по ремонту фасада городского Дворца культуры.

– Мне нравится заниматься благоустройством родного города, – отмечает молодой человек. – Готов и в дальнейшем применять свои профессиональные умения и навыки там, где требуются специалисты моей профессии. Считаю, что такие важные государственные программы очень помогают малым городам в развитии. К тому же я получаю хорошую зарплату, чему очень рада моя семья.

В средней школе № 5 строительные работы уже завершены. По словам ее директора Есильхана Канапьянова, общеобразовательное учебное заведение полностью готово к предстоящему учебному году. Сметная стоимость ремонтных работ составила 12 391 000 тенге. По программе «Дорожная карта занятости-2020» ИП «Mobiliner» провел ремонт ограждения. На объекте трудились шесть человек, из них двое по направлению Центра занятости населения. Ограждение установлено качественно и в срок.

В средней школе № 2 текущий ремонт идет полным ходом. Стоимость проекта составляет около 40 миллионов тенге.

– Уже выполнены 60 процентов работ, – проинформировала директор школы Айнур Бектурганова. – Строители меняют полы, кафель, школа начинает обновляться и преображаться.

По словам руководителя ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Риддера» Натальи Мироненко, город хорошеет с каждым годом. Благодаря реализации государственных программ реконструкция и ремонт социальных объектов осуществляются еще эффективнее.

Марк Касымов

Риддер