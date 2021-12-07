Двойное преимущество

Выпускникам колледжей ВКО будут включать производственную практику в трудовой стаж.

На семинаре «Колледж – предприятие-соцпартнёр» в Усть-Каменогорском колледже строительства обсудили изменения в Правилах организации дуального обучения. Представитель Палаты предпринимателей ВКО рассказала о формировании института наставничества на предприятиях Восточно-Казахстанской области.

По приглашению КГУ «Усть-Каменогорский колледж строительства» эксперт отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Гульнара Макажанова приняла участие в семинаре на тему «Колледж – предприятие-соцпартнёр». Мероприятие было организовано в рамках совместной работы по дуальному обучению и профессиональной подготовке рабочих кадров.

Участниками семинара стали представители Центра профессионального обучения ВКО, ТОО «Восток-Котлы», ТОО «VK Development Group», ТОО «УКУ Промтехмонтаж», ТОО «УКМФ Имсталькон», ТОО «Казцинк», ТОО «ВК Промэнергоремонт», ТОО «Уралэнергоцветмет», ТОО «АТП «Спецтехника». Они ознакомились с современной материально-технической базой колледжа и узнали об изменениях, внесённых в текущем году в нормативно-правовые акты, касающиеся организации дуального обучения.

СТАЖ И КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА

Как было отмечено в ходе встречи, статьёй 119 Трудового кодекса РК регламентировано, что за время прохождения производственного обучения и профессиональной практики функциональные обязанности, которые выполняет обучаемый, засчитываются в его трудовой стаж. Также за это время ему может производиться компенсационная выплата на усмотрение работодателя.

В приказ министра образования и науки РК «Об утверждении Правил организации дуального обучения» внесено изменение, согласно которому срок прохождения практики теперь должен засчитываться в трудовой стаж обучаемого. При этом документом, подтверждающим его трудовую деятельность, является договор о дуальном обучении.

Приказ министра образования и науки РК «Об утверждении форм типового договора оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, типового договора на проведение профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении для организаций технического и профессионального, послесреднего образования» претерпел изменения в части дополнительного приложения о дуальном обучении. Теперь в нём указываются сроки прохождения обучающимся производственного обучения и профессиональной практики на базе предприятия. По завершении учебного процесса выпускнику выдаётся вышеуказанное приложение, которое он предъявляет работодателю при трудоустройстве.

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Представители дирекции колледжа сообщили также о внедрении в своём учебном заведении кредитно-модульной технологии вместо почасового учёта. Они сообщили, что эта технология давно практикуется в европейских странах. В Восточном Казахстане её уже применяют все высшие учебные заведения и начали внедрять колледжи. Суть модульной технологии заключается в том, что студент изучает каждую дисциплину единым модулем, который составляет 24 учебных часа, а по завершении сразу сдаёт экзамен. В то же время, вместо устаревшей 5-балльной системы в этой методике применяется балльно-рейтинговая буквенная система оценки знаний учащихся.

Спикеры напомнили, что основанием для дуального обучения является заключение трёхсторонних договоров о дуальном обучении, зарегистрированных в реестре региональных Палат предпринимателей. Необходимым условием является процентное соотношение практики и производственного обучения в размере не менее 60 процентов от общеобязательного количества часов. То есть, исходя из того, что в учебном году 1 440 часов обязательного обучения, 864 часа должны быть отведены практике и обучению на производстве.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Со своей стороны представитель социального блока Палаты предпринимателей ВКО привела статистические данные по вовлечённости в дуальное обучение в нашем регионе. Так, в Дорожной карте дуального обучения РК находятся 33 колледжа Восточно-Казахстанской области, где по этой системе обучаются 1 824 студента по 37 специальностям и 60 квалификациям. В системе дуального обучения участвуют 263 восточноказахстанских предприятия.

По словам Гульнары Макажановой, Региональная Палата предпринимателей заполняет Дорожную карту внедрения дуального обучения, ведёт базу наставников и реестр наставников, обученных в Школе наставничества НПП РК «Атамекен.

– Сейчас в структуре Нацпалаты работают четыре тренера-мультипликатора, обученных за рубежом, – проинформировала она. – По заявкам предприятий и организаций, задействованных в системе дуального обучения, они подготавливают наставников этих предприятий. Раньше они приезжали к нам, а в прошлом году проводили онлайн-обучение. Услуга предоставляется бесплатно, по окончании слушатели получают сертификаты и вносятся в базу наставников. В Реестр наставников дуального обучения Палатой предпринимателей ВКО на сегодняшний день внесено 67 наставников с 17 предприятий и организаций.

Представитель «Атамекен» отметила, что предприятия могут подавать заявки на обучение наставников в колледж или же напрямую в Палату предпринимателей ВКО.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО