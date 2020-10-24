Двойное чудо для Димаша 

История со счастливым концом произошла в Восточно-Казахстанской области – специалисты Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг помогли воспитаннику встать на ноги и вернуться в родную семью.

…2011 год. В семье Динары родился третий ребёнок, но вместо поздравлений она услышала от врачей родильного дома страшные слова – из-за врождённых патологий малыш нежизнеспособен.

– Врачи сказали, что ребёнок сможет прожить два или пять месяцев. Максимум год, так как диагноз не оставляет надежды, – поделилась Динара. – И поэтому нам предложили отказаться от малыша, мы так и сделали. Через несколько лет из суда пришла повестка о лишении нас родительских прав. Тогда мы и узнали, что наш мальчик жив.

Сначала Димаш воспитывался в доме ребёнка Семея, в 2015 году его перевели в Аягозский детский центр оказания специальных социальных услуг под наблюдение квалифицированных специалистов, которые совершили чудо – поставили Димаша на ноги.

– Когда Димаш попал к нам, у него не было навыков самообслуживания, – отметила директор центра Шолпан Макашева. – В течение пяти лет сотрудники проделали огромную работу. Нянечки, массажисты, инструкторы ЛФК, дефектологи, воспитатели и преподаватели в режиме 24/7 делали всё возможное, чтобы ребёнок научился ходить.

Старания специалистов принесли свои плоды – в январе 2019 года Димаш сделал свои первые шаги самостоятельно.

Одновременно с лечебно-оздоровительными мероприятиями велась работа с родителями мальчика, чтобы они восстановили родительские права. И в сентябре 2019 года в жизни воспитанника центра произошло ещё одно радостное событие – он вернулся в родную семью.

– Наступил тот счастливый момент, когда Димаш на своих ножках вышел из нашего центра, – сказала Шолпан Макашева. – Мы очень рады, что он обрёл родных мать и отца.

Отметим, сейчас в Аягозском специнтернате воспитываются 96 детей с особыми потребностями. От многих, так же как и от Димаша, отказались родители. Но сотрудники учреждения надеются, что их подопечные тоже найдут свою семью.

Татьяна Кравченко

Аягозский район