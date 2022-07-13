Двойная загадка Восточного экспресса

Жизнь – это чёткое разделение на хорошее и плохое или в ней есть полутона? На извечный вопрос постарались ответить артисты Молодёжного театра-студии «Авангард» в новом спектакле «Убийство в Восточном экспрессе» по одноимённому роману Агаты Кристи.

Аплодисменты… Занавес открывается… Знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, закончив очередное расследование, отправляется в Стамбул. Однако, приехав, получает телеграмму, в которой его экстренно вызывают в Лондон. Детектив садится в «Восточный экспресс», не зная, что ему вновь придётся разгадать криминальную загадку. После этой поездки жизнь сыщика, который разделял мир только на белое и чёрное, никогда не будет прежней…

– Уже очень много фильмов и спектаклей вышло по одноимённому роману Агаты Кристи, – отметил режиссё­р-руководитель театра-студии «Авангард» Иван Ильиных. – Ориентируясь на оригинал, я попытался вывести одну идею: провести параллель между хорошим и плохим. Есть только эти две противоположности или ещё что-то, третье?

В финале выясняется, что к преступлению причастны все пассажиры поезда. Казалось бы, дело раскрыто и исход очевиден. Но, разгадав одну загадку, Эркюль Пуаро оказывается перед второй, более сложной: действительно ли все эти люди преступники или они восстановили справедливость? Рассказать всю правду полиции или предложить другую версию?..

– Эркюль Пуаро, которого я сыграл, – противоречивая натура, педантичная, – отметил артист театра-студии Ярослав Львов. – После разгадки преступления его мир рушится, шаблоны разрываются. Детектив, неуклонно руководствовавшийся принципом «всё должно быть по букве закона», переборов сильное внутреннее противоречие, делает исключение и не выдаёт виновных в преступлении…

А что скажет зритель? Открытый финал… Пусть каждый сам рассудит, оправдывает ли он пассажиров Восточного экспресса, или это преступление, которое заслуживает наказания…

Отметим, что у жителей и гостей областного центра ещё будет возможность сделать выбор – второй показ спектакля пройдёт 17 июля. С более подробной информацией можно ознакомиться на страницах театра-студии в социальных сетях.

Татьяна Кравченко

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