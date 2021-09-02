У жителей Усть-Каменогорска появился уникальный шанс – получить прививку против коронавирусной инфекции и стать участником акции «Вакцинируйся и выиграй автомобиль!». Однако нужно спешить – регистрация участников заканчивается четвёртого сентября, в полночь.

Для популяризации массовой иммунизации в областном центре проводится розыгрыш нового автомобиля марки Chevrolet Nexia. Стоит отметить, что принять участие в нём могут устькаменогорцы старше 18 лет, получившие один или два компонента вакцины, начиная с 1 февраля этого года, в одной из поликлиник города или выездном пункте вакцинации.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://vaccine-uk.kz . После того как участник укажет Ф.И.О., номер мобильного телефона и место получения вакцины, ему присваивается уникальный шестизначный номер, по которому 5 сентября, в 18:00, на странице акимата @akimatoskemen состоится розыгрыш нового авто.

Победителя выберут с помощью лотереи в режиме онлайн с трансляцией в социальных сетях.

Стоит отметить, что розыгрыш проходит максимально прозрачно. Создана независимая общественная комиссия из числа общественных деятелей, активистов, которая отслеживает все этапы конкурса. Членам комиссии, сотрудникам аппарата акима Усть-Каменогорска и членам их семей запрещается принимать участие в розыгрыше автомобиля.

Безусловно, основной посыл проводимой акции – не во вручении ценного приза, а в заботе о населении. Ведь вакцинация – единственный способ защитить себя и своих близких от опасного вируса и вернуться к привычному образу жизни. Автомобиль в этом случае служит приятным бонусом.

– У организаторов интересная задумка, – поделилась жительница областного центра Татьяна Екимова. – Таким образом и себя обезопасишь от COVID-19, и есть шанс выиграть новую машину. Двойная забота получается. Я сделала прививку ещё до начала акции, поскольку считаю, что это необходимая мера. Узнав о розыгрыше, зарегистрировалась на сайте и с нетерпением жду результатов.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева