Вести из районов

Двойная польза 

30.11.2021
240

Предприниматели в Зайсанском районе оказывают услуги населению и обеспечивают работой своих земляков. 

В селе Айнабулак Зайсанского района действующее кафе ежедневно оказывает услуги населению. Здесь также производят мясные и другие полуфабрикаты. Предприятие общепита открыла индивидуальный предприниматель Альмира Шакенқызы. Этот бизнес обеспечивает работой нескольких жителей села. 

По словам сельчан, в кафе с соблюдением всех санитарных норм проводят семейные торжества, поминальные асы. К тому же несколько жителей Айнабулака получили возможность работать и кормить свои семьи. 

Юрий Пааль 

Зайсанский район 

30.11.2021
240

Еще новости

Путешествие в музей 

30.11.2021

Без присмотра не оставлять

28.11.2021

Лучший детский сад

25.11.2021

Полезные материалы

25.11.2021
Back to top button