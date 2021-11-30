Двойная польза 

Предприниматели в Зайсанском районе оказывают услуги населению и обеспечивают работой своих земляков.

В селе Айнабулак Зайсанского района действующее кафе ежедневно оказывает услуги населению. Здесь также производят мясные и другие полуфабрикаты. Предприятие общепита открыла индивидуальный предприниматель Альмира Шакенқызы. Этот бизнес обеспечивает работой нескольких жителей села.

По словам сельчан, в кафе с соблюдением всех санитарных норм проводят семейные торжества, поминальные асы. К тому же несколько жителей Айнабулака получили возможность работать и кормить свои семьи.

Юрий Пааль

Зайсанский район