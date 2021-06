Международный молодёжный форум «Біз – ел патриотымыз» («Мы – патриоты страны», We are patriots of the country), посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан, прошёл 4 июня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Нурсултан Назарбаев адресовал участникам форума приветственное письмо, которое зачитал директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

– Молодёжь – движущая сила общества, надежда нации. За годы независимости в нашей стране сформировалось и выросло целое поколение прогрессивно мыслящих и образованных молодых людей. Как известно, конкурентоспособность любой нации измеряется, прежде всего, качеством образования. Вы должны быть способны быстро адаптироваться к требованиям современности и уметь противостоять трудностям, – обратился к активистам Елбасы.

Нурсултан Назарбаев назвал важнейшим трендом качество человеческого капитала.

– У страны с умной, интеллигентной, образованной и квалифицированной молодёжью всегда будут большие и светлые возможности, – отметил Первый Президент РК.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан оказывает помощь молодым людям всего мира. Так, в высших учебных заведениях страны бесплатно обучаются сотни студентов из Афганистана, Индии, Пакистана, Монголии и других государств.

– Для талантливых специалистов из каждой сферы создан социально-политический лифт. Молодёжное крыло Jas Otan при партии Nur Otan стало своеобразной школой патриотического воспитания и общественной деятельности. Ещё одна группа активной молодёжи объединилась под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. В свою очередь представители молодого поколения должны искренне гордиться своей Родиной и участвовать в дальнейшем процветании нашей страны, – подчеркнул в своём обращении Первый Президент.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «молодому поколению предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана, стать движущей силой прогресса… Моя задача – создать все возможности, чтобы вы реализовали свою самую большую мечту и создали личную историю успеха».

Всего в международном форуме приняли участие более 300 делегатов из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции, лидеры из регионов Казахстана, депутаты Парламента, молодёжные активисты. Мероприятие состоялось офлайн c подключением регионов.

Восточно-Казахстанскую область на форуме представили: председатель областного филиала Jas Otan Алмас Айтмұқаш, преподаватель Детской школы искусств посёлка Усть-Таловка Валентин Алифанов, замдекана Школы машиностроения ВКТУ имени Д. Серикбаева Самат Байгереев, руководитель областного филиала республиканского молодёжного движения «Жаңғыру жолы» Равиль Юнусов, чемпионка Казахстана по боксу среди молодёжи Айшагүл Елеубаева, студент ВКУ Артём Боровиков, студентка училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных Татьяна Куропаткина, председатель Совета молодёжи ТОО «Казцинк» Жансая Жанболатова, мастер ТОО «Казцинк» Вячеслав Луферов.

К участникам молодёжного форума «Мы – патриоты страны» обратился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона отметил, что на сегодняшний день у молодёжи Казахстана есть все возможности получить достойное образование, заниматься любимым делом и реализовать свои мечты.

– В юбилейный год 30-летия Независимости мы особенно подчёркиваем огромный вклад нашего великого современника – Нурсултана Абишевича Назарбаева в строительство нового Казахстана. Суверенное государство объединило многонациональный народ Казахстана под девизом «Одна страна – одна судьба», – сказал Даниал Ахметов.

В ВКО в рамках государственных программ и проектов реализуются различные меры поддержки молодёжи. По проекту «Білікті маман» по востребованным специальностям в вузах страны обучается 1046 студентов на гранте акима области. По проекту развития системы ТиПО «Жас маман» на базе колледжей созданы пять Центров компетенций, оснащённых по международным стандартам WorldSkills. Высокий уровень компетенций показывают ребята ВКО на мировых чемпионатах WorldSkills, занимая призовые места. Программа «Болашак», инициированная Первым Президентом, открыла возможности получения образования в самых престижных вузах мира, и сегодня 280 её выпускников – восточноказахстанцев работают на крупных предприятиях, в образовательных и медицинских центрах Казахстана.

С начала реализации проекта «100 новых лиц Казахстана» 18 восточноказахстанцев стали победителями. Шесть человек прошли в Президентский молодёжный кадровый резерв.

– 2020 год – Год волонтёра раскрыл лучшие качества нашей молодёжи. Благодаря доброй традиции казахского народа «Асар», милосердию, отзывчивости, мы прошли испытания, которые принесла пандемия коронавирусной инфекции. Под эгидой акции «Біз біргеміз» более семи тысяч волонтёров участвовали в помощи пожилым людям и социально уязвимым категориям. В текущем году добрые традиции молодёжь продолжает в рамках республиканской акции «Марафон добрых дел», – рассказал Даниал Ахметов.

Обращаясь к молодёжи, он подчеркнул важность самореализации, добавив, что участие в образовательных программах позволяет достигнуть немалых высот.

В ходе форума состоялся активный обмен мнениями о роли молодёжи в процессах глобализации на современном этапе, формировании социально активного, креативного подрастающего поколения и взаимодействии с международными молодёжными организациями.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, выступая перед делегатами форума, отметил способность молодёжи менять себя и мир вокруг.

– Сегодня во всём мире известны имена казахстанцев из «новой волны» – разработавшего экспресс-тест на COVID-19 учёного Болата Султанкулова, шахматистки Жансаи Абдумалик, обладателя Grammy Иманбека Зейкенова, режиссёра Айсултана Сеитова. Со страниц СМИ и в Сети часто говорят о «казахском феномене», имея в виду целую плеяду молодых талантов – новое поколение казахстанцев. Все эти ребята смогли добиться результатов благодаря своим знаниям, трудолюбию, а также умению использовать возможности, которые даёт наша страна каждому без исключения, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Он добавил, можно смело утверждать, что молодёжная политика, последовательно проводимая на протяжении 30 лет Независимости, создала условия для формирования конкурентоспособных и успешных казахстанцев.

– Любой из актуальных вопросов, волнующих наше общество, так или иначе связан с молодёжью, каждый третий казахстанец – это молодой человек в возрасте до 35 лет, – сказал первый заместитель председателя партии Nur Otan.

Важность проведения форума отметил и преподаватель театральных дисциплин КГУ «Детская школа искусств посёлка Усть-Таловка» Шемонаихинского района, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Валентин Алифанов. По его словам, это уникальная возможность обменяться опытом, что немаловажно для дальнейшей работы в сфере молодёжной политики на благо страны.

– Такие форумы также необходимы на районном, областном, республиканском уровне, – поделился мнением Валентин Алифанов. – Важно, чтобы молодёжь чувствовала себя частью большого движения. Сегодняшнее мероприятие яркий тому пример. Задачи, которые стоят перед нами, находят реализацию на международном уровне. Это позволяет двигаться дальше, мотивирует на новые свершения.

Кстати, история Валентина Алифанова – наглядный пример патриотизма. Он, вместо того чтобы строить свою театральную карьеру и уехать в столицу, остался в родном посёлке и стал преподавать детям актёрское мастерство, организовал районный конкурс, где ребята не просто читают со сцены стихи и монологи великих писателей, но и ставят спектакли. Вместе со своим художественным руководителем они создали принципиально новое направление – эстрадный спектакль.

Или история Самата Байгереева, который, несмотря на свой молодой возраст, уже занимает должность заместителя декана Школы машиностроения ВКТУ им. Д. Серикбаева и является доктором наук. Он тоже не променял стены родного университета, хотя отлично знает английский, обладает сертификатами IELTS и TOEFL. Остался в вузе и принимает самое активное участие в разработке различных мобильных приложений, которые повышают эффективность научных исследований.

Также можно сказать о Жансае Жанболатовой, которая возглавляет Совет молодёжи ТОО «Казцинк» по Усть-Каменогорску и принимает деятельное участие практически во всех социально значимых проектах и акциях компании. Кроме того, представляет интересы молодёжи в специально созданном для этих целей Совете при акимате области.

Добавим, что спикеры обсуждали многие общественно важные темы, например, «Диалог успешной молодёжи в современном мире», «Роль молодёжи в развитии и модернизации культурных, гуманитарных и инновационных процессов»…

– Уверен, что мы продолжим прокладывать путь к будущему процветанию Казахстана, тесно сотрудничая с ведущими молодёжными организациями других стран. Символично и то, что форум состоялся в День государственных символов Республики Казахстан, – отметил председатель МК Jas Otan при ВКОФ партии Nur Otan, депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Алмас Айтмұқаш.

Айгуль Биданова, Александра Исаева, Дамир Омаров

Фото пресс-службы акима ВКО

Нур-Султан – Усть-Каменогорск