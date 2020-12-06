Движущая сила бизнеса 

Развитие предпринимательских инициатив в Зайсанском районе является серьёзным подспорьем для местной экономики. На приграничной территории, где развито сельское хозяйство, отрасль по добыче и поставкам газа, угля, необходима широкая сфера услуг.

Напомним, что в секторе малого и среднего бизнеса в районе зарегистрировано и действуют 112 предприятий. Это вовсе не малая доля, как изначально называется важная сфера. Каким же выглядит спектр услуг, оказываемых в районе местному населению?

В общей сложности 1503 индивидуальных зайсанских предпринимателя охватывают своей деятельностью практически все виды услуг, полностью обеспечивают в них потребности специфичного рынка.

Сфера обслуживания в Зайсанском районе состоит из 190 магазинов, 19 аптек, 15 пекарен, 15 парикмахерских, 9 гостиниц, пяти автозаправочных станций, пяти различных рынков.

Достаточно привести официальную статистику с января текущего года по сентябрь, чтобы составить своё мнение о работе и об особенностях местного сервиса. Объём розничного товарооборота вылился в сумму 6,1 млрд тенге, а темпы роста составили 6,3 процента.

Район с незапамятных времён имеет исключительно удобное географическое местоположение, через него проходит транзитный автомобильный грузовой поток. Если не брать в расчёт временные меры ограничений в связи с пандемией, курс на развитие внешней торговли будет продолжен и в будущем.

Меир Токобаев

Зайсанский район