Двадцать жемчужин поэта

Художественный перевод – важнейший способ популяризации национальной классики. Поэтическая книга Abai. Zwanzig gedichte продолжает успешное литературное сотрудничество Казахстана и Германии. Переводы выполнил известный в Европе и мире немецкий литератор и переводчик Леонард Кошут.

О переводах произведений великого казахского поэта-мыслителя, философа, просветителя Абая Кунанбаева мы беседуем с заведующей отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Светланой Ананьевой.

– Светлана Викторовна, это второе издание поэтического сборника Абая. А когда было первое? И расскажите, пожалуйста, коротко о проекте «Казахстанская библиотека» на немецком языке.

– Издание «Казахстанской библиотеки» на немецком языке осуществляется при поддержке посольства Республики Казахстан в Германии. Открыли проект роман Абдижамила Нурпеисова «Последний долг» (в блестящем переводе Аннелоре Ничке) и роман Абиша Кекилбаева «Минарет, или Конец легенды». Изданы произведения Мухтара Ауэзова, Тахави Ахтанова, Олжаса Сулейменова, Ануара Алимжанова, Сатимжана Санбаева, Герольда Бельгера, Мориса Симашко, Дукенбая Досжана и других авторов. Так немецкий читатель знакомится с казахстанскими авторами, произведения которых стали классикой отечественной словесности.

Первая книга Abai. Zwanzig gedichte опубликована издательством Oenel Verlag (Кельн) в серии Kasachiche Bibliothek в 2007 году и получила высокую оценку критиков, переводчиков, литературоведов двух стран. Моя рецензия «Абая читают в Берлине» была опубликована 4 января 2008 года в «Казахстанской правде». Известным прозаиком, переводчиком, издателем и искренним другом Казахстана Леонардом Кошутом переведено на немецкий язык 20 стихотворений Абая, созданных с 1886 по 1902 год.

В издании произведения поэта представлены на трех языках – казахском, немецком и русском. В процессе работы Леонард Кошут советовался с сотрудниками посольства Казахстана в Германии и известными специалистами в области художественного перевода Зигрид Клейнмихель и Шарлоттой Кошут. Главным соратником в процессе перевода Абая на немецкий язык был его друг и единомышленник Герольд Бельгер, их переписка по проблемам художественного перевода хранится в архиве Академии искусств Германии.

Напомню, что важным фактом и своеобразным «началом» литературного сотрудничества Казахстана и Германии в наших странах считают перевод Абаем Кунанбаевым через Лермонтова гетевского Wanderer’s Nachtlied.

– Как же «встретились» Леонард Кошут и Абай?

– Первые переводы Абая на немецкий язык Леонардом Кошутом, ставшим лауреатом премии Казахского ПЕН-клуба за выдающийся вклад в пропаганду казахской литературы и развитие творческих взаимоконтактов, появились в немецком журнале Die horen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik в 2005 году. Три стихотворения Абая на немецком языке сопровождались вступительной статьей Кошута и эссе Бельгера «Духовное созвучие. Гёте и Абай» на немецком языке. Кстати, этот журнал основан в 1795 году Фридрихом Шиллером. С 1955 года выходит в Ганновере.

Постепенно Леонард Кошут ощутил потребность создать первую немецкую книгу 20 стихотворений Абая, чтобы передать мощь стиха казахского поэта, глубину его философии по-немецки. Он работал над динамикой языкового решения, чтобы создать перевод, который бы немецкому читателю разрешил услышать и понять Абая.

А интерес к творчеству Абая у немецкого переводчика пробудился после прочтения романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. В мае 2003 года Леонард Кошут, возвращаясь из Алматы в Берлин, увез с собой книги Абая и эссе Бельгера. Первым стихотворением Абая, переведенным Кошутом на немецкий язык, стало «Язык любви – язык без слов…».

Высоко оценил качество переведенных стихотворений Абая на немецкий Герольд Бельгер. О первом переводе он говорил: «Дыхание, мелодика, ритм, размер вполне созвучны с оригиналом…» «Когда умру, не стану ль я землей?» Абая Кошут озвучил прекрасно, изящно, с соблюдением ритма, мелодики, имитации, формы рифмовки и, разумеется, лексики, смысла… Как он сумел, пройдя через лексические, стилевые, версификационные сложности и преграды, так «онемечить» Абая? Браво, Лео!»

Добавим, что долгие годы Кошут, работая в издательстве Volk und Welt, видел свою задачу в переводе на немецкий язык и издании зарубежной литературы ХХ столетия. Интерес к многонациональной литературе Советского Союза Леонард Кошут объясняет и своим появлением на свет в Киеве, и тем фактом, что его отец, родом из Вены, прожил 23 года в СССР. Тепло и сердечно отзывается Леонард Кошут о Данииле Гранине, Юрии Рытхэу, Чингизе Айтматове, Герольде Бельгере.

Перейдя на работу в издательство «Культура и прогресс», где уже вышла первая книга романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» (перевод на немецкий язык Гильды Ангаровой), Кошут стал рецензентом второго тома романа. Великая эпопея Ауэзова стала для него большим культурным и эмоциональным событием.

– Бывал ли Леонард Кошут в нашей стране?

– Да, конечно. В мае 2003 года, тогда нас и познакомил Герольд Карлович, это был уже восьмой визит известного издателя в Алматы. Причем когда он впервые летел в Алматы, то воспринимал Казахстан, природу нашей страны, ее историю, как признавался он сам, будто давно знакомыми – благодаря блестящему роману Ауэзова.

Лео Кошут неоднократно бывал в Казахстане и с супругой, известной переводчицей на немецкий язык Шарлоттой, и с редакторами издательств из Германии. Помню, как мы встретились с ним и Герольдом Бельгером напротив здания Академии наук на улице Чокана Валиханова, рядом с памятником известному казахскому ученому, путешественнику. Леонард Кошут увез в Берлин мою книгу о Достоевском…

Любит вспоминать Лео Кошут о том, как в 1973 году они с Шарлоттой провели две недели в сопровождении Нурпеисова, Ахтанова и Кекилбаева в поездке по казахской степи. Именем Шарлотты и в ее честь была названа новорожденная девочка, которая спустя 16 лет с родителями по приглашению супругов Кошут посетила Берлин.

Во время своего пребывания в Алматы 9 мая 2003 года он подарил нашему отделу свою автобиографическую книгу, посвященную истории издательства Volk und Welt. В одной из ее глав Кошут рассказывает о своих встречах с известными казахстанскими писателями и поэтами, знакомит читателей Германии с изданиями художественных произведений немецких писателей Казахстана.

– Кто же эти казахстанские авторы? И насколько известен в литературном мире сам Леонард Кошут?

– Настоящая дружба связывает его с Абдижамилом Нурпеисовым, Олжасом Сулейменовым и уже в прошедшем времени – с Морисом Симашко, Абишем Кекилбаевым, Герольдом Бельгером… Особо важным он считает то, что читатели в Германии через художественную литературу наших мастеров слова изучали и изучают историю и культуру Казахстана.

Блистательные рецензии Кошута о романах Абдижамила Нурпеисова «Последний долг» и Герольда Бельгера «Дом скитальца» увидели свет на страницах журнала Ossietzky в 2002–2003 годах. В одном из писем 2010 года Кошут пишет, что и Кекилбаев, и Бельгер обогащают «Казахстанскую библиотеку». Теплые, сердечные отношения связали Лео Кошута и Герольда Бельгера – двух высочайших профессионалов в области художественного перевода. Бельгер посвятил Кошуту книгу «О Леонарде Кошуте. Статьи, эссе, письма», считал его своим старшим братом. «От двух старших братьев – Лео и Герольда» – с этими словами и таким автографом он вручил книгу и мне 5 февраля 2013 года.

Лео Кошут – литературовед, критик, издатель, писатель, переводчик, эссеист, специалист по Маяковскому и Есенину… Благодаря Лео и Шарлотте Кошут по-немецки «заговорили» Лермонтов, Есенин, Маяковский, Айтматов, Рытхэу и многие, многие поэты и писатели.

Среди участников международных симпозиумов в Москве, Баку, Минске, Санкт-Петербурге, как только начинаешь говорить о впервые переведенных Леонардом Кошутом 20 стихотворениях Абая на немецкий язык, о книге Abai. Zwanzig Gedichte, обязательно встретишь литературоведов, высоко оценивающих вклад четы Кошут в пропаганду мировой литературы. Абдижамил Нурпеисов, Даниил Гранин, Абиш Кекилбаев, Герольд Бельгер, литераторы разных стран были частыми гостями в гостеприимном доме четы Кошут. Бережно хранятся хозяевами дома предметы казахской национальной культуры, одежды, сувениры, книги, фотографии. Но самое ценное, по словам Лео, автографы на оборотной стороне картин… Не сами картины, а автографы писателей будут иметь в дальнейшем непреходящую ценность. Как и переписку с Герольдом Бельгером, книги, картины семья Кошут также передает в фонды Академии искусств Германии.

– Давайте вернемся к новому изданию Abai. Zwanzig gedichte, вышедшему в берлинском издательстве «Нора». Итак, читатель, взяв поэтический сборник в руки, увидит…

– …Портрет поэта с книгой в руках, прочтет описание жизненного и творческого пути Абая Кунанбаева. На внутренних сторонах обложки – портреты Леонарда Кошута и Герольда Бельгера, краткие сведения о них. Отличительной чертой берлинского издания стала библиография статей, посвященных исследованию переводов произведений Абая на немецком языке. Они увидели свет в Казахстане, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, России. Это статьи, рецензии, информации, доклады на международных научных конференциях Лео Кошута, Герольда Бельгера, Бейбута Мамраева, Зигрид Клейнмихель, Вилли Бейтца, Айнур Машаковой, в том числе и мои. Выражает благодарность Леонард Кошут редактору текстов на казахском языке магистру педагогических наук Айнур Калиаскаровой.

– Какие именно стихотворения Абая зазвучали на немецком языке?

– В книге представлены стихотворения Абая Кунанбаева «О, помоги к стопам твоим…», «Лето», «Зима», «Тихой ночью при луне…», «Ах, что за жребий ждет меня!», «Что ты ждешь, душа, что ищешь?», «Сердце, не бейся тяжко в груди!», «Язык любви – язык без слов…», «Будь разборчив в пути своем…», «Природа смертна, вечен человек…», «Не просто это – звук часов «тик-так», «Случаются мгновения…», «Грядущее скрыто туманом от нас…», «Когда умру, не стану ль я землей?», «Посмотри, этот мир тебя грабит, жесток…», «Коли в сердце нет воли…», «На сорок лоскутов тоскою…», «Рос ты быстро, стремясь в небосвод голубой…», «Я надеялся – листья надежды желты…», «Мотыльки, чей светел наряд…».

Поэтическое дыхание и ритм бессмертных строк Абая, движимого философскими вопросами бытия, в переводе на немецкий язык созвучны с оригиналом. Леонард Кошут передал на родном языке вдумчивую, доверительную, вопросительно-утвердительную интонацию, ритмомелодику, настрой поэзии великого казахского поэта-мыслителя.

Так, при переводе стихотворения «Тихой ночью при луне…» Абая Кунанбаева запоминается прекрасная лирическая зарисовка с точными деталями кочевой жизни. Причем, как отмечал Герольд Бельгер, переводчик «странным образом еще больше приблизился к Абаю», к оригиналу поэтического текста. Он был уверен, что в лице Леонарда Кошута «Абай через годы и расстояния нашел понятливого, вдумчивого, чуткого сердцем и душой собеседника и интерпретатора».

– А послесловие издания отражает оценку Леонардом Кошутом творчества Абая?

– Да. Известный немецкий литератор подчеркивает значение международных трансляций поэзии великого Абая за пределами Казахстана, высоко оценивает творческое наследие казахского классика, размышляет о проблемах художественного перевода. Для себя Лео Кошут расценивает работу над переводом как серьезную задачу, пишет о важности постижения Абая, о своем пути к нему.

«Каждый, кто знаком с тетралогией Мухтара Ауэзова об Абае, доступной в немецком переводе, даже в этой небольшой подборке стихотворений Абая ощутит страстный поиск позиции и пристрастий поэта, родившегося в период социальных потрясений в Российской империи», – пишет Леонард Кошут. Он восхищенно констатирует: «Какой великолепный поэт говорит этими стихами! Как он увлекает своей философской борьбой за постижение непримиримого и вечного противостояния смерти и бессмертия!..» Его эссе об Абае публиковалось не только в Германии, но и во Франции.

25 июля Леонард Кошут встретил свое 97-летие. О семье, жизненном, творческом и издательском пути он рассказал на страницах «Семейной саги». Помните «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси? Сын австрийца Роберта Кошута и украинки Галины Логиновой хранит в памяти огромное количество имен и событий ХХ века. Он мастерски и деликатно, тактично и объективно воссоздал картину времени и судеб. Пожелаем нашему другу в Берлине долгих лет жизни и осуществления всего намеченного.

Лео Кошут в работе постоянно. Телеканал «СТВ» в рамках 175-летия Абая Кунанбаева готовит тематическую серию фильмов. Лео Кошут принял участие в подготовке сюжетов о переводчиках Абая на мировые языки.

– Светлана Викторовна, в заключение, пожалуйста, несколько слов о важности переводческой деятельности как таковой и новых переводов Абая в частности.

– Переводы нужны всегда. Они позволяют входить в мир другого народа через лучшие образцы художественной литературы, узнавать его ментальность, историю, традиции, культуру… Сегодня мы осознаем это особенно остро. Переводы активизируют внимание к творческому наследию выдающихся писателей разных стран, обогащают мировой литературный процесс.

Интерес к творчеству Абая устойчив и постоянно растет. Каждый новый перевод и каждое новое прочтение художественного текста обогащают и национальные литературы, на язык которых перевод осуществляется. Так формируется новое культурное поле, у произведения появляется все больше новых читателей в разных странах.

Произведения Абая в последние годы зазвучали на многих иностранных языках в новых переводах. Например, благодаря искреннему другу Казахстана, известному поэту, лауреату Государственной премии Республики Беларусь Миколе Метлицкому поэзия великого Абая зазвучала на белорусском языке. Видный общественный деятель Беларуси Алесь Карлюкевич подчеркивает, что творчество Абая выходит на широкий европейский простор. На портале «Созвучие: литература и публицистика стран Содружества» (Минск) открыты интернет-страницы «Абай шествует по планете» и «Мир Мухтара Ауэзова».

«Слова назидания» и стихотворения Абая перевел на корейский язык поэт, переводчик Ким Бен Хак. Он же выступил и составителем сборника произведений Абая на корейском языке «Песни золотой юрты». Постоянно обращается к творчеству Абая и новым переводам председатель Астраханского отделения Союза писателей России Юрий Щербаков.

Стихотворения Абая «Осень» и «Всадник с беркутом скачет в ранних снегах» в переводе на английский язык Сергея Левшина опубликованы в антологии казахской литературы Summer Evening, Prairie Night, Land of Golden Wheat. The Outside World in Kazakh Literature (2016). «Осень» включена в антологию казахской литературы «Человек и природа» (на казахском, русском и английском языках), изданную Институтом литературы и искусства им. М. Ауэзова в 2017 году.

Уверена, будут новые издания и переводы Абая, поэтов и писателей республики. Транскультурная картина современного мира не будет полной без казахской культуры и литературы, без живых взаимосвязей литературного текста и культурных моделей современности.

Наталья Курпякова,

«Казахстанская правда», №150

от 10 августа 2020 г.