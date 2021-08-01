Двадцать тысяч первоклашек

В школах региона готовятся к новому учебному году с учётом санитарных требований.

Разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции стала серьёзным вызовом для системы образования. За короткое время учебным учреждениям, школьникам, педагогам и родителям пришлось перестроиться на новый формат обучения – дистанционный.

В этом году педагоги планируют вернуться к традиционной форме обучения, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Как отметил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, на переход будет влиять эпидобстановка в стране.

– Это зависит от эпидемиологической ситуации, – сказал Жомарт Карамбаев. – Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения.

О подготовке общеобразовательных учебных учреждений к новому учебному году рассказала руководитель областного управления образования Сайрангуль Жумадилова. Так, все школы области обеспечены масками, санитайзерами, антисептическими ковриками и дезинфицирующими средствами. Кроме того, вакцинированы более 22 тысяч педагогов школ, колледжей и интернатных организаций.

– В этом учебном году в 647 общеобразовательных школах области будут обучаться более 198 тысяч школьников, в том числе около 20 тысяч первоклассников, – сообщила Сайрангуль Жумадилова. – В настоящее время в семи школах ведётся капитальный, а в 130 – текущий ремонт. Все ремонтные работы планируется завершить до 20 августа.

Для получения качественного образования все школьники региона будут обеспечены учебниками и учебно-методическими комплексами. Для трёх тысяч детей, проживающих в отдалённых сёлах, будет организован подвоз. Для этого за счёт средств областного бюджета дополнительно приобрели 26 транспортных средств.

Горячее питание будет организовано в 584 школах области с охватом более 196 тысяч учащихся, в том числе 37 тысяч из малообеспеченных и многодетных семей.

– Педагоги готовы начать учебный год в любом формате обучения, – поделилась директор КГУ «Школа-лицей № 11» Усть-Каменогорска Елена Титова. – Школа оснащена достаточным количеством компьютерной техники для обеспечения учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большая часть учителей и сотрудников школы уже прошли второй этап вакцинации от COVID-19.

Что касается подготовки общеобразовательных учебных заведений к отопительному сезону, то, как сообщила Сайрангуль Жумадилова, 152 школы области подключены к системе центрального отопления. В остальных 495 отопление автономное. Для них закуплено около 90 тысяч тонн твёрдого и 1,5 тысячи тонн жидкого топлива, а также 474 кубических метра газа. К началу нового учебного года все школы будут обеспечены необходимым запасом топлива.

Помимо этого, в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» в регионе ведётся модернизация ста школ: к новому учебному году приобретаются 160 новых предметных кабинетов, обновляется школьная мебель и оборудование для столовых, оцифровывается библиотечный фонд, а также закупается художественная литература.

Александра Исаева

Фото пресс-службы акимата ВКО