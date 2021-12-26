Два пожара – одна судьба

Судьба здания зооветинститута, сгоревшего 35 лет назад, до сих пор волнует семейчан.

Расположенный в самом центре города памятник истории и культуры нуждается в реставрации и заботе. А как же произошёл этот роковой для зооветинститута пожар, который поставил точку (или всё-таки многоточие?) в истории здания, построенного на благотворительные средства, собранные горожанами, которое должно было стать храмом науки и образования? Краеведы «Прииртышья» на одной из своих краеведческих гостиных напомнили гостям о двух крупнейших в истории города пожарах, которые пережил многострадальный зооветинститут.

ВМЕСТЕ ВСЕМ МИРОМ

Именно так можно обозначить благотворительную акцию, которая в течение нескольких лет проходила в Семипалатинске в начале ХХ века. В городе, где на тот момент проживало около 50 тыс. жителей, не было школы, где могли бы получить среднее образование девочки из разных сословий. Поэтому в 1905 году было принято решение собрать необходимые средства и построить в Семипалатинске женскую гимназию.

– Как пишет краевед Виктор Кашляк, эскиз проекта будущей гимназии был разработан семипалатинским инженером Зуевым. По его расчётам, строительство двухэтажной гимназии оценивалось в сумму 137,5 тыс. рублей. Сумма огромная по тем временам. Сэкономить удалось, потому что для контроля строительства была собрана группа из 14 горожан и одного назначенного администратора. Средства были не только из городской казны, но и пожертвования семипалатинцев. Для этого в городе проводились благотворительные концерты и спектакли, сборы с которых шли в фонд строительства гимназии, – рассказал член краеведческого общества «Прииртышье» Александр Зязин.

Благодаря тому, что уже в начале ХХ века в Семипалатинске было отлично налажено производство многих строительных материалов, практически всё, что нужно было для стройки, изготавливалось в городе. Александр Зязин специально занимался изучением тех кирпичей, из которых строилась женская школа. Дело в том, что по правилам того периода все здания от двух и более этажей должны были строиться исключительно из кирпича, имеющего клеймо производителя. Для краеведов это отличная возможность установить заводы, которые поставляли свою продукцию для строительства. Ведь в Семипалатинске начала прошлого века работало около 10 кирпичных заводиков, а клеймо на кирпиче точно указывает производителя.

Кстати, клеймо поначалу делалось просто палочкой. А когда объёмы производства возросли, то из дощечек изготовили клеймо, которое надевалось на руку и выдавливалось на каждом кирпиче. На некоторых из них до сих пор видны отпечатки пальцев или ладони рабочего, рисунок доски, на которой кирпич сушился перед обжигом.

Итак, тщательный осмотр кирпичей показал, что цокольный и первый этажи здания были в основном построены из кирпича производства братьев Шайфировых.

– В одной из реклам, размещённых в местных газетах за 1900 год, краеведы нашли объявление, что кирпичный завод братьев Шайфировых выпускал ручным (!) способом свыше 1 млн кирпичей в год! И качество этой продукции до сих пор отменное, – отметил Александр Зязин.

А вот все архитектурные облицовочные работы – колонны, откосы и другие украшения, сделаны из красного кирпича, на которых значится клеймо под литерами «К», «Г» и «НТК». К сожалению, пока не удалось установить фамилии владельцев этих кирпичных заводиков.

Надо сказать, что женская гимназия стала одной из достопримечательностей Семипалатинска того времени, поскольку ей придали необычный архитектурный облик.

Однако построено оно было, как говорится, без рекомендаций пожарной службы. По словам Александра Зязина, для отопления школы было сделано 78 печей, большинство из которых располагались в подвальном помещении, и тепло распространялось по многочисленным дымоходам, сделанным в стенах. Летом они служили системой вентиляции. Двойные полы, все перекрытия и кровля были сделаны из лиственницы, кровля же у здания была железная. Все это стало причиной того, что при возгорании была отличная тяга воздуха по дымоходам и между полами, при этом потушить горящую лиственницу крайне сложно. Но об этом позже.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

– Это случилось под вечер. 10 декабря 1917 года жители Семипалатинска услышали колокольный звон, раздававшийся с пожарной каланчи. Над ней взвились шары, возвещавшие о пожаре в центральной части города. По тревоге была поднята вся пожарная часть, и через несколько минут к месту происшествия неслись во весь опор конные ходы. Горело двухэтажное здание женской гимназии, – начала свой рассказ о первом пожаре в женской гимназии краевед Наталья Рыкова.

Подробности этого события она обнаружила в газете «Свободная речь»: «…перед началом традиционного благотворительного вечера в здании женской гимназии вспыхнул пожар. Начался он вследствие упавшей керосиновой лампы в большом концертном зале, где уже была публика. Загорелись сделанные гирлянды из ёлок, декорации, ковры…»

Прибывшие очень быстро пожарные небольшое место возгорания потушили, и после наведения порядка поздно вечером все разошлись.

– К сожалению, в то время в пожарной охране служили не слишком профессиональные пожарные. Вместо того, чтобы караулить очаг пожара, оставив под наблюдением место возможного возобновления возгорания, они просто ушли, оставив всё как есть, – отметила краевед.

Неудивительно, что в 5 часов утра 11 декабря на каланче вновь раздался тревожный набат. Всё та же «Свободная речь» уже в следующем номере приводит подробности этого страшного события: «…ещё в 2 часа дня пожар продолжал свои разрушительные действия. Огонь был сосредоточен во 2-м этаже, горели крыша и потолок над актовым залом. Вообще, срединная часть здания внутри окончательно разрушена: потолок местами провалился, крыша вся разворочена. Тушение пожара идёт не весьма успешно из-за недостатка людей. Большую энергию проявляли гимназисты старших классов; нельзя не пожалеть, что к этой тяжелой работе допускались и подростки-гимназисты. Мороз и недостаток воды за отсутствием напора из водопроводной станции задерживали скорость тушения огня.

Внутренняя часть корпуса, угол Мещанской (ул. Урицкого, ныне Уранхаева) и Устькаменогорской (ул. Кирова, ныне Чайжунусова), вся испорчена водой. Часть здания, выходящая на угол Устькаменогорской и Новосельской ул. (пр. Комсомола, ныне Шакарима), также значительно пострадала от воды: на протяжении всего коридора потолок вымок насквозь; испорчены потолки в некоторых классах. Остался более сохранным нижний этаж этой части здания.

В общем, можно сказать, что всё здание приведено в полную негодность; потребуется капитальный ремонт, который можно будет начать только с весны.

Учебное имущество почти не пострадало; его удалось перенести в мужскую гимназию».

Три дня бушевало пламя, которое принесло огромные разрушения. Ущерб, нанесённый пожаром, составил 35 тыс. рублей. Из них страховое общество сумело возместить лишь 12 тыс. рублей. Остальную сумму было решено собрать в виде пожертвований горожан. И люди откликнулись на этот призыв. Ведь без образования, в разгар учебного года, остались почти 600 учениц. И уже до Рождества, до 25 декабря (!), нужная сумма была собрана и даже приобретены строительные материалы. 20 января 1918 года в гимназии возобновились занятия.

ПРОШЛО 69 ЛЕТ…

И в том же месте, при схожих обстоятельства и даже одинаковых погодных условиях в здании уже теперь зооветеринарного института вновь вспыхнуло пламя.

На улице, как 69 лет назад, стояли продолжительные морозы до минус 40°С, дул сильный ветер. И именно в это время потребовалось «поправить» систему отопления в актовом зале высшего учебного заведения. Дело это поручили молодому сварщику, вчерашнему выпускнику училища. К чему это привело, мы и видим сейчас…

– 9 декабря 1986 года в институте затеяли ремонт отопительной системы. Вопреки всем инструкциям и правилам, электросварка велась без соблюдения противопожарных требований. Сварщик приступил к работе на сцене лекционного зала в 4 часа дня, обложив место проведения работ мокрой тряпкой. Через некоторое время он почувствовал запах дыма. Под сценой загорелся мусор, годами скапливающийся между перекрытием и полом. Плеснул на пол воды, но дым не прекратился. Огнетушителя под рукой нет (сам его не приготовил, надеясь на авось). Побежал на улицу (со второго этажа), отыскал лом, решил вскрыть половой настил, посмотреть, что горит.

Пол из тесовых досок не поддавался. Сварщик побежал в соседний кабинет, открыл дверь – клубы черного дыма… Студенты, сбежавшись на дым, попытались своими силами справиться с пожаром, вспомнили о пожарном кране, он оказался неисправен. Как потом выяснилось, из шести имеющихся пожарных кранов рабочим был лишь один, – описала события того дня Наталья Рыкова.

В пожарную охрану сообщение о пожаре в зооветинституте поступило лишь через 38 минут после его возникновения.

Через пять минут (благо, институт расположен неподалеку от пожарной каланчи) к институту прибыло пожарное подразделение в составе двух отделений (две автоцистерны ёмкостью по 2100 литров, заполненные водой, автолестница, боевой расчёт).

Руководитель тушения пожара – начальник СПЧ-78 В. В. Здисенко – сразу дал пожару повышенный номер и вызвал по рации подкрепление. В гидрантах общегородского водопровода увеличили давление. Подземные водопроводные коммуникации не выдержали повышенной нагрузки. Пожарным пришлось от ближайших работающих гидрантов вести рукавные линии, а это лишние 500 метров. Мороз был такой, что пожарные рукава приходили в негодность, становились как решето через каждые 30 минут. Магистральную рукавную линию за время тушения пожара меняли несколько десятков раз.

В здании находились люди, около семи десятков. И когда пожарные прибыли на место происшествия, большинство из них стояли перед открытыми окнами (опять-таки, добавляя приток морозного воздуха), прося о помощи. И хотя огонь набирал силу лишь в двух помещениях, дым заполнил коридоры и лестничные клетки.

– Чаще всего люди гибнут на пожарах не от огня, а задыхаясь в дыму. В данной ситуации главным решающим направлением в работе пожарных подразделений, согласно Боевому уставу, стала эвакуация людей. Всего 20 минут понадобилось для спасения преподавателей и студентов, одновременно производилась и разведка пожара. В зону сильного задымления ушли два звена газодымозащитной службы (ГДЗС) во главе с командирами Н. В. Шиляевым и А. В. Зоркольцевым, старшие инспекторы К. Киякбаев, О. Г. Тоганашев, пожарные Н. Русанов, Н. С. Сарбаев, С. Н. Захаров, А. Е. Еранов, П. И. Овсянник и многие другие. Более 50 пожарных работали в огне, – продолжила Наталья Владимировна.

А пожар распространялся всё быстрее, через 50 минут охватил площадь свыше 1000 квадратных метров, через каждые 5-10 минут площадь пожара увеличивалась на 500-1000 квадратных метров. Огонь бушевал, подгоняемый холодным пронизывающим ветром и большим перепадом температур.

На тушении этого пожара был задействован почти весь имеющийся в пожарной охране автотранспорт: 22 пожарные машины, в том числе 17 автоцистерн, две автолестницы, рукавный автомобиль, автомобиль связи, освещения, технической службы, 10 автоводовозов. Согласно областному плану пожаротушения, горкомхоз направил свои машины с водой; милиция, народная дружина, подразделения местного гарнизона – все силы были брошены, чтобы спасти здание института, документы, архивы, ценности. Силы были неравные.

– Тушили пожар трое суток, ещё неделю дежурили, проливали отдельные очаги. Смены менялись одна за другой. Люди не спали по несколько суток. Боёвки промокли насквозь, стояли колом. Для того чтобы снять обмундирование, пожарные вначале отдирали друг у друга замерзшую корку льда, только после этого можно было с большим трудом стянуть задеревеневшую одежду, наскоро перекусить, немного обогреться и опять на пожар. Участникам тушения пожара запомнились крепчайший мороз, промокшие до нитки боёвки и обмундирование пожарных, большие физические нагрузки и сложная психологическая обстановка, накладывающие свой отпечаток, – рассказала подробности Наталья Рыкова.

Ущерб от пожара составил более миллиона рублей. Спасти удалось архив, научные и учебные библиотеки, документы, кассу, оборудование некоторых кафедр, имущество, находящееся в подвале и на первом этаже, оборудование столовой. Главное – человеческих жертв нет.

Во время суда, проходившего после пожара, было дано заключение представителями Управления пожарной охраны СССР, что имеющимися на вооружении силами и средствами Семипалатинской пожарной охраны данный пожар потушить было невозможно.

– После этого пожара прошло много лет. У здания появился новый хозяин. Возможно, ему удастся восстановить этот дорогой нашему сердцу памятник архитектуры и истории нашего города, – выразила надежду Наталья Владимировна.

Как рассказал председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов, вопрос реставрации памятника, находящегося под охраной государства, волнует общественность Семея, и краеведы не раз поднимали эту проблему на самых разных уровнях. Так, осенью 2021 года в режиме онлайн состоялась встреча с заинтересованными структурами области и города, в которой принял участие владелец здания и краеведы Семея.

По его словам, в последние два года было проведено несколько экспертиз, которые по-разному оценили состояние памятника. Одна из них пришла к выводу, что здание восстановить не представляется возможным, другая же считает, что реконструкция возможна, но лишь части здания.

Сейчас же существует три варианта развития событий. Первый – просто демонтировать здание и построить на его месте новое. Второй – привести его в первоначальный вид – то есть демонтировать третий этаж и восстановить в таком виде. Третий вариант предложил сам владелец: снести аварийное здание и построить на его месте точно такое же, но уже из современных материалов и с соблюдением всех мер пожарной безопасности. Какой из этих вариантов будет принят, покажет время.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей