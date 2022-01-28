Два недуга победили одной операцией

В отделении кардиохирургии Восточно-Казахстанской областной больницы врачи провели высокотехнологичную операцию, которая позволила вылечить сразу два недуга – нарушение ритма и порок сердца.

58-летняя жительница Уланского района с детства страдала ревматическим пороком митрального клапана сердца. Незаметно для неё стеноз перешёл в тяжёлую степень, стали проявляться признаки сердечной недостаточности, даже при небольших нагрузках мучили сильная одышка, постоянная усталость, слабость, перебои в работе сердца.

– Сокращение предсердий у пациентки стало неполноценным, кровь в них застаивалась, в пристеночном пространстве образовались тромбы, что могло привести к различным осложнениям, в том числе инфаркту и инсульту, – говорит кардиохирург ВК ОБ Едиль Ботабаев. – Медикаментозное лечение имело лишь кратковременный эффект, поэтому нами было принято решение провести оперативное вмешательство.

С помощью открытой операции на сердце пациентке заменили повреждённый митральный клапан на биологический протез и, учитывая высокий риск тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде, одновременно провели радиочастотную абляцию левого предсердия, восстановив нормальный ритм сердца.

Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, впереди у неё долгий период реабилитации. В течение полугода она будет принимать антикоагулянты и уже через пару месяцев сможет полностью вернуться к привычной жизни.

К слову, операция обошлась для жительницы области совершенно бесплатно – все расходы покрыла её страховка в ФСМС.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВК ОБ