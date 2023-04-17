Два крыла экономики района

Труд хлебопашца и горняка объединяет то, что они оба работают с землёй. Если один обрабатывает верхний плодородный слой и снимает выращенный урожай, то другой углубляется в нижние горизонты, осваивая богатые недра, их полезные ископаемые.

В структуре экономики Шемонаихинского района горнорудная промышленность и сельское хозяйство, так сказать, представлены примерно в равных пропорциях. По информации акима района, в секторе АПК трудится около четырёх тысяч человек, в горнодобывающей отрасли тоже столько же работников. Поэтому можно считать, что два крыла экономики в равной мере обеспечивают там условия для устойчивого баланса между ними, и, образно говоря, явные предпосылки подъёма вверх или даже взлёта.

– По количеству занятых работников можно судить, каким является вклад сельчан и горняков, – подчёркивает аким района Григорий Акулов. – В обеих отраслях есть ещё немалый потенциал для развития и определённые перспективы.

По его словам, по итогам социально-экономического развития Шемонаихинского района за 2022 год имеется положительная динамика развития, есть реальные планы и возможности их выполнения на текущий 2023 год.

– Промышленными предприятиями выпущено продукции на 117 млрд тенге, или 126 процентов к уровню прошлого года, – отмечает аким района, – в том числе в горнодобывающей отрасли произведено продукции на Артемьевском производственном комплексе на сумму 77,5 млрд тенге, это 123,1 процента к уровню прошлого года.

Сообщается также, что в текущем году завершается проект строительства второй очереди Артемьевского производственного комплекса, а соответствующая сумма инвестиций к освоению составляет около 16 млрд тенге.

Добавим, что здесь сам собой напрашивается вопрос о состоянии рудной базы, который вызывает законный интерес людей во многих районах и областях республики.

– Около 70 процентов инвестиций приходится в экономике на горнорудную промышленность, – говорит Григорий Акулов. – Вообще, по перспективам выработки «Артём-1», «Артём-2» есть подтверждение, что залежи позволяют району работать и жить безбедно до 2037 года.

Нужно ли лишний раз упоминать, насколько важны постоянные рабочие места, надёжные источники дохода для семей работников, налоги в местный бюджет, также социальное партнёрство, совместные проекты, программы.

Если вернуться к инвестиционной активности, то она достаточно высокая. За истекший период в экономику района привлечено более 38 млрд тенге финансовых вложений (в том числе 24,9 млрд тенге, как уже сказано, по Артемьевскому производственному комплексу). Это составляет 113 процентов к уровню прошлого года, а индекс физического объёма равен 109,3 процента.

На основе официальных данных акимата района есть резон отметить и вклад предприятий обрабатывающей промышленности. На её долю приходится произведённой продукции на общую сумму около 37 млрд тенге, а индекс физического объёма составил в итоге 113,5 процента.

Здесь есть ещё одно важное направление для сельчан и актуальная тема для газетчиков, затрагивающая вопросы глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, выпуска продукции с добавленной стоимостью. Всё это напрямую связано со снабжением внутреннего рынка социально значимыми товарами, продуктами питания. В конечном счёте труд сельчан направлен на обеспечение продовольственной безопасности района, области, страны.

Как отметил аким района, также увеличены объёмы производства растительного масла, мясной и молочной продукции, муки, хлеба, хлебобулочных, кондитерских, текстильных изделий, мебели и кормов для животных. В частности, есть ещё проекты по развитию производства овощных культур, картофеля, внедрения полива на полях.

Чтобы не быть голословными, напомним, что всего произведено продукции сельского хозяйства на 60 млрд тенге, это вполне сопоставимо с вкладом горняков. Индекс физического объёма валовой продукции сельского хозяйства составил в итоге 102,1 процента.

Будет справедливо оценить труд животноводов, ими произведено валовой продукции на 15 млрд тенге, что составило 122,4 процента к уровню прошлого года. Индекс физического объёма при этом равен 104,3 процента.

Нынешней зимой во время аномальных снегопадов возникли большие трудности с доставкой молока из сёл района на предприятия переработки. Однако местные органы власти и хозяйства организовали караваны из авто, чтобы вовремя доставить сырьё на молокозаводы. Так как молочный конвейер не выключишь на время, пока будут открыты дороги, бурёнок не поставишь «на паузу». В итоге общими усилиями справились с этой проблемой.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции