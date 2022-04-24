Ей 83, а она поёт и танцует. Ей все говорят – посиди, а она занимается скандинавской ходьбой и участвует в соревнованиях. Уговаривают поболтать на лавочке, а она бежит на репетицию хора ветеранов. И это не считая того, что активно занимается творчеством, любит рукодельничать, а в минуты вдохновения пишет стихи и песни…

Всё это о Нине Бурнышевой, чей творческий вечер прошёл в литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в Семее.

Много лет Нина Алексеевна поёт в хоре ветеранов. Но лишь самые близкие друзья знают и любят её стихи и песни. Поэтический мир Нины Бурнышевой наполнен любовью, природой, детьми, размышлениями о добре и зле, а ещё она много пишет о войне и о солдатской доле.

На творческом вечере её стихи звучали из уст подруг и соратников из Русского социально-культурного центра, хора ветеранов. Простые, казалось бы, строки, затрагивающие самые тонкие струны человеческой души.

Кроме поэтического таланта Нина Бурнышева наделена и другими способностями. Она – одна из самых прилежных членов женского клуба «Надежда» Русского социально-культурного центра.

– Я такой человек, люблю осваивать новые техники рукоделия и декоративно-прикладного искусства. Люблю вязать крючком и спицами, много вышиваю крестом и бисером. У меня даже вышиты две иконы бисером, их иногда выставляют в городских музеях во время тематических выставок. Кроме того, плету кружева в технике макраме и занимаюсь войлоковалянием, – рассказывает наша героиня.

Трудно поверить, что в молодости Нина Алексеевна предпочитала «мужские» профессии. После окончания школы она даже хотела поступить в геологоразведочный техникум, но мама встала стеной и не пустила дочь постигать азы профессии, которая требует несокрушимого здоровья и выносливости. Поэтому пришлось учиться на техника-технолога фанерного производства, изучая методы механической обработки древесины.

А потом вышла замуж. Супруг, увидев в газете объявление, что в Семипалатинске набирают группу молодёжи по обучению на крановщиков, втайне от жены написал заявление о приёме.

Так их молодая семья появилась в Семипалатинске. Оба поступили в училище, а потом устроились на работу на цементный завод. Здесь Нина Алексеевна в качестве машиниста мостового грейферного крана проработала несколько лет. Кстати, многие свои стихотворения поэтесса написала именно в кабине своего крана.

Своё первое стихотворение она посвятила памяти ушедшего из жизни в расцвете лет мужа. А потом стихи стали приходить один за другим. Иногда они возникали во время неспешной прогулки или на даче во время прополки грядок. Позже Нина Алексеевна даже мелодии стала сочинять для некоторых своих стихотворений. Так рождались новые песни.

Много лет она занималась в Доме культуры цемзавода различными видами рукоделия и в многочисленных кружках заводской самодеятельности. Обладательница сильного сопрано, она пела в вокальной группе ДК не один десяток лет. А когда вышла на пенсию и закрылся Дом культуры, стала петь в городском народном хоре ветеранов и в вокальной группе кожзавода. Здесь она обрела много верных подруг и друзей.

Екатерина Гуляева

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Семей