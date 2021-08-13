Культура

Душа поэта живёт в его книгах

13.08.2021
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Областная библиотека им. А. С. Пушкина подготовила литературную выставку ко Дню Абая.

Книжная экспозиция «Абай – кемеңгерліктің биік»/ «Абай – вершина гениальности» проходит в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

– Работам и исследованию гения великого поэта, композитора, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика, реформатора культуры посвятили годы многие учёные, черпали вдохновение литераторы, – говорят сотрудники библиотеки. – Поэтому, кроме произведений самого великого сына Степи, на нашей выставке представлены труды, научные исследования, статьи абаеведов.

Писатель-академик Мухтар Ауэзов сыграл исторически решающую роль в становлении абаеведения как подлинно научной дисциплины. Его роман-эпопея «Путь Абая» – настоящий литературный памятник, который был создан в результате кропотливого труда, из бесед с очевидцами, личных воспоминаний, архивных поисков.

Книга «Лик гения» – трогательная, по-семейному душевная, в ней воспоминания племянницы писателя, у которого она воспитывалась с детства, и его зятя Амена Азиева. А мировое значение вклада Мухтара Ауэзова раскрыто в книге «Мир Ауэзова» – сборник включает более 60 откликов и высказываний зарубежных писателей и критиков о «главном абаеведе». На выставке представлены труды разных учёных-абаеведов – Мурата Султанбекова, Гарифоллы Есима, Ерлана Сыдыкова и других.

– Наследие Абая, его учеников и последователей в конце 1930-х годов ХХ века было под угрозой. Каюм Мухамедханов – единственный текстолог, сохранивший для народа оригинальное слово Абая, – отмечают сотрудники библиотеки. – Бесценным вкладом является исследование учёного о поэтической школе Абая. Это более 30 имён, сведения о которых учёный собирал по крупицам.

Из современных исследований следует отметить книгу Николая Анастасьева «Абай: тяжесть полёта» из серии «Жизнь замечательных людей», новую энциклопедию Литературно-мемориального музея Абая «Великий Абай», книгу-размышление Теймура Атаева «Величие Абая, или Попытка создания портрета мыслителя в XXI веке», книги из восточноказахстанской книжной серии «Абай әлемі».

А для зарубежных читателей интерес представляет книга Ерлана Садыкова «Шакарим» на английском языке, изданная в 2015 году издательством Aitmatov Academy в Лондоне. Альбом-летопись «На земле Абая» Султана Оразалинова известен более чем в 70 странах мира, изданный на казахском, русском, английском языках.

На выставке также представлен фотоальбом на трёх языках «Абайдың киелі даласы» / «Степная планета Абая» / The steppe planet of Abai, который знакомит с историческими и сакральными местами, связанными с жизнью и творчеством Абая. Отметим, что его авторами являются сотрудники областной библиотеки имени Александра Пушкина и писатель-учёный Борис Щербаков.

Сборники стихов Абая погружают в загадочный, глубокий и прекрасный мир его поэзии: сатира, пейзажные зарисовки, любовные послания, поэмы. Он был не только поэтом и мыслителем, также внёс большой вклад в развитие казахской музыки. Для некоторых своих стихов сам написал мелодии. «Песенное творчество Абая» Гафуры Бисеновой – наиболее полное, глубокое и разностороннее исследование песенного творчества Абая. Книга написана на основе многолетнего сбора материала. Познакомиться с песнями Абая, открыть для себя их очарование поможет произведение «Песни и кюи Абая».

«Душа поэта живёт в его книгах», так считают сотрудники библиотеки. Отметим, что, кроме литературной выставки, читатели могут ознакомиться с произведениями великого мыслителя и трудами абаеведов в электронной библиотеке «Біздің Абай»/«Наш Абай» (на сайте abai.pushkinlibrary.kz). В ней представлено около 1000 разных источников на 32 языках мира.

Дмитрий Одинцов

Фото предоставлено библиотекой имени А.  С. Пушкина

13.08.2021
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