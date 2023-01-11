Дурман в брикетах

В Усть-Каменогорске полицейские задержали сбытчика запрещённых веществ с крупной партией «товара».

Сотрудниками криминальной полиции Иртышского отдела полиции УП Усть-Каменогорска в одном из садоводческих обществ был установлен факт сбыта марихуаны весом свыше 105 граммов.

По информации пресс-службы ДП ВКО, 31-летний местный житель продал её 27-летнему мужчине за 38 000 тенге.

Вскоре при проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Иртышского отдела полиции совместно с коллегами из Управления по противодействию наркопреступности, бойцами специального подразделения МВД РК, ЦКС ДП ВКО и ОКО Управления полиции остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый.

На момент задержания у него обнаружили сумку со свёртком, обмотанным скотч-лентой. Помимо этого, во время обыска были также обнаружены и изъяты три свёртка с порошкообразным веществом буро-зелёного цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, в свёртках было свыше десяти килограммов высушенной марихуаны и около двух килограммов гашиша.

После задержания подозреваемый был водворён в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.

Марк Касымов