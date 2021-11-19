Думающий о будущем сажает деревья

Лес называют зелёными лёгкими планеты, уникальным и ценнейшим достоянием любой страны, цивилизованного общества. Видимо, неслучайно в неписаный свод правил и главную миссию человека на земле по традиции входит несколько обязательных пунктов – построить дом, вырастить детей, а также посадить дерево.

Забота о лесных ресурсах является общенациональной задачей, которая находит достойное отражение в самых важных документах на высшем государственном уровне. Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана особо отметил необходимость в масштабах республики посадки 2 млрд деревьев. Подобная цель включает в себя множество самых разных аспектов экономического, социального и духовно-нравственного характера. В конечном счёте затрагивает непосредственно экологическую составляющую, которая выходит сегодня на первый план в рамках развития зелёной экономики на мировом уровне. Вопросы глобализации и постепенной интеграции всех стран в общемировые процессы также влияют на повышение актуальности затронутой тематики.

РОЛЬ РЕГИОНА

В Казахстане немалая доля лесных, а также связанных с ними ресурсов, сосредоточена в Восточно-Казахстанской области. Потому в реализации перспективных целей, задач предполагается, что свой весомый вклад должны внести представители лесной отрасли региона, а также их коллеги из смежных, профильных ведомств на разных уровнях. От их согласованных и слаженных усилий будет как сегодня, так и в будущем зависеть, если не всё, то очень многое. У представителей СМИ Восточного Казахстана и республики вызвал определённый интерес специальный брифинг, состоявшийся в Региональной службе коммуникаций.

В брифинге приняли участие руководитель Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дилдабек Оразбаев, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов, руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Даурен Асылханов, главный специалист ВКО территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Сая Кабдрахманова.

Участники диалога отметили, что в рамках реализации важного пункта Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от первого сентября 2020 года по поводу посадки в стране 2 млрд деревьев на землях государственного лесного фонда природоохранными и лесными учреждениями Восточно-Казахстанской области разработаны Комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения. В них предусмотрены многие важнейшие вопросы, которые необходимо общими усилиями решать специалистам отрасли со всеми заинтересованными и ответственными ведомствами и структурами. Кроме всего, здесь важна непосредственная поддержка общественности, повышение экологической грамотности, формирования общей культуры бережного отношения к окружающей природной среде – лесному и животному миру, водному и воздушному бассейнам, участие в совместной работе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

– Согласно разработанным комплексным планам воспроизводства лесов и лесоразведения на территории природоохранных и лесных учреждений Восточно-Казахстанской области запланирована посадка в течение пяти лет более 196,8 млн деревьев на общей площади 40,6 тыс. га, – сообщил Дилдабек Оразбаев. – Из них коммунальными учреждениями лесного хозяйства в период с 2021 по 2025 год будет высажено 76 млн деревьев на площади на 15 тыс. гектаров. Это, соответственно, составляет 39 процентов от общей площади.

В Восточном Казахстане предметом особой гордости и, соответственно, повышенного внимания и постоянной заботы является реликтовый сосновый бор. Он занимает большую территорию, вплотную примыкая к Семею, а также под его крылом находится множество населённых пунктов Бескарагайского и Бородулихинского районов. Отметим, уникальное природное достояние является основой для дальнейшего развития лесной науки, многочисленных тем и вопросов для учёных в области защиты, сохранения, восстановления и преумножения лесного богатства ВКО. Понятно, что лесоводы внесут свою профессиональную лепту в благое дело. К примеру, в РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы», известном в регионе и стране, планируемый объём посадок составляет 120 млн 600 тыс. штук на общей площади 25 400 га.

Не останутся в стороне и примут участие в общей работе представители нацпарков, которые тоже входят в перечень несомненных брендов Восточного Казахстана. В их числе природные сокровищницы Катон-Карагая, также вызывающие неослабевающий интерес со стороны многочисленных гостей, туристов из других регионов республики и различных зарубежных туристических фирм, компаний, большого контингента их постоянных клиентов.

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк в связи с отсутствием значительных лесокультурных площадей планирует в целом провести посадки 792 тыс. штук сеянцев на общей площади 198 га.

ТЕКУЩИЕ БУДНИ

Впрочем, деятельность профильных специалистов и ведомств по своей сути носит непрерывный характер вне зависимости от времени года и суток, поскольку она тесно связана с живыми зелёными насаждениями, их развитием. Реализация перспективных задач основывается на текущих планах, повседневной работе, нацеленной на конкретный результат.

– Для выполнения Комплексного плана в 2021 году лесными и природоохранными учреждениями области произведена посадка лесных культур на площади 4598 га и высажено 25 млн 327 тыс. штук деревьев с учётом дополнения посадок прошлых лет, – подчёркнули участники брифинга.

В частности, сотрудниками ГЛПР «Семей орманы» посадки проведены на площади 3976,1 га, высажено 22 млн 413 тыс. шт. деревьев. Усилиями коллектива Катон-Карагайского ГНПП проведена посадка на площади 38 га и высажено 184 тыс. шт. деревьев. Силами и средствами 13 коммунальных учреждений лесного хозяйства, подведомственных Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, осуществлена посадка на площади 584,1 га и высажено 2 млн 730 тысяч штук сеянцев.

КОРНИ И КРОНА

Реализация масштабной программы требует серьёзной подготовительной работы. Посадка и выращивание леса различных пород, естественно, имеет свои специфические особенности. Как и в сельском хозяйстве, здесь очень важен и нужен своеобразный семенной фонд, саженцы и сеянцы. Это кропотливое и крайне ответственное занятие, которое по плечу энтузиастам и профи лесной отрасли.

Для обеспечения посадочным материалом лесными учреждениями в текущем году произведён посев лесных семян на площади 32,12 га. В связи с увеличением объёмов воспроизводства лесов планируемый посев в 2021 году по коммунальным учреждениям лесного хозяйства составил 13 га, что в четыре раза больше ежегодного объёма посева.

Площадь посева по ГЛПР «Семей орманы» увеличена на 25 процентов и составила 18,6 га. Кроме того в питомниках лесных учреждений в 2021 году проведены работы на 19,44 га по расширению и расчистке питомников для обеспечения необходимой посевной площадью на 2023 год.

Потребность коммунальных учреждений лесного хозяйства в лесных семенах на 2022 год составляет 4206,4 кг. По состоянию на 10 ноября осуществлён сбор 1897,7 кг, запланирован закуп 1020 кг лесных семян. Ведётся сбор семян сосны обыкновенной (срок ноябрь – февраль).

Реализация комплексного плана по воспроизводству лесов зависит от многих факторов и одними из главных на сегодняшний день являются своевременность финансирования всех мероприятий по воспроизводству, а также периодичность плодоношения древесных пород. Первые два года – ключевые, подготовительные, поскольку основной объём посадок запланирован с 2023 года. Поэтому лесоводам необходимо собрать все семена, вырастить посадочный материал и приобрести технику, быть в высшей степени готовности.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Новые задачи перед лесной отраслью страны и ВКО должны дать заметный импульс её развитию. Журналисты поднимали вопросы укрепления материально-технической базы, улучшения условий труда, повышения материальных стимулов, возможностей заготовки, глубокой переработки малоценных пород леса, развития туризма. Об этом и многом другом читайте в наших следующих публикациях.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета