Библиотека имени Оралхана Бокея инициировала проведение библиотечной акции «Духовный мост дружбы».

В 2022 году Казахстан принял эстафету по председательству в СНГ. Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета Глав государств СНГ объявил 2022 год Годом народного творчества и культурного наследия Содружества Независимых Государств.

В связи с этим Центральная городская библиотека имени Оралхана Бокея организовала акцию, в рамках которой в течение года будут проводиться онлайн-встречи библиотекарей Восточного-Казахстана с коллегами из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, России с целью популяризации этнографического многообразия и нематериального культурного наследия.

Библиотечный мост дружбы между городами-побратимами Усть-Каменогорском и Барнаулом установили специалисты Усть-Каменогорской городской библиотеки имени Оралхана Бокея и мемориальной библиотеки имени поэта Владимира Башунова Алтайского края. Во время онлайн-встречи коллеги обменялись опытом работы по продвижению культурного наследия своих регионов.

Заведующая мемориальной библиотекой Евгения Набока рассказала о музейном уголке В. Башунова, где представлены его рукописи, книги, личные вещи, проводятся Башуновские чтения. Владимир Мефодьевич – автор десяти поэтических сборников и трёх книг для детей. Его стихи опубликованы в Венгрии, Болгарии, Чехословакии, переведены на казахский, украинский, алтайский языки.

Как отмечают библиотекари, символично, что Владимир Башунов и Оралхан Бокей родились и выросли у подножия Алтайских гор. Каждая строка прозы Оралхана Бокея – признание в любви к родной земле. Он автор нескольких десятков повестей и рассказов, романов и пьес. Его произведения переведены на немецкий, словацкий, болгарский, английский, венгерский, арабский, китайский, японский языки, а также на языки народов СНГ.

– В ходе встречи мы рассказали своим коллегам из Барнаула о творчестве Оралхана Бокея, литературном зале, который был создан в библиотеке и носит имя писателя, на сайте bokey.kz, где собраны все произведения нашего земляка, – подчеркнула библиотекарь Центральной городской библиотеки имени О. Бокея Бахтылы Рахимбаева.

По её словам, краеведение и популяризация культурного наследия своего региона является важнейшим и востребованным направлением работы современной библиотеки.

Следующая онлайн-встреча с библиотечными работниками города Улан-Удэ состоится 24 февраля на тему «Десятилетие языков коренных народов и праздник Белого месяца». Этот праздник Сагаалган в Бурятии символизирует начало нового года по лунному календарю и приближение весны. Кроме того, в марте планируется провести прямой эфир, посвящённый празднованию Наурыз мейрамы.

Каждая из встреч будет доступна к просмотру на YouTube-канале библиотеки.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников