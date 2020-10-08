Духовные горизонты 

Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова провел серию онлайн-лекций о творческом наследии великого сына казахского народа, поэта, просветителя, философа Абая Кунанбаева. Аудитория охватила не только отечественных слушателей, но и Турцию, Беларусь, Россию, Литву, Великобританию.

– Юбилей Абая вызвал новую волну интереса к его творчеству. Его величайшее наследие служит неиссякаемым источником духовного обогащения народа. И мы в своих работах раскрываем новые пласты его мыслей и наставлений, дополняя образ просветителя и наставника народа. Вечной темой произведений Абая является духовное развитие человека. Именно с этой точки зрения мы должны подходить к изучению его творческого наследия. Наши ведущие научные сотрудники освещают в своих трудах роль Абая в поэзии, искусстве, гуманитарных науках, – этими словами серию лекций открыл директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзо­ва, член-корреспондент НАН РК Кенжехан Матыжанов.

В отечественной литературоведческой науке окончательно ­утвердилась роль Абая как классика, критика-реалиста и национального поэта. Наследие гениального сына казахского народа воплотило в себе широту мировоззрения и философии не только степной кочевой цивилизации, но и всего человечества. Сегодня Абай представлен в истинном свете как величайший национальный поэт-гуманист.

Молодое поколение познаёт его, как признанного мастера художественного слова, глубоко раскрывшего все стороны жизни народа. Пять лучших положительных качеств – стремление к образованию, трудолюбие, глубокая мысль, умеренность, благожелательность, как призывал поэт, должны служить примером для подражания. Эти черты одухотворённой личности, по словам Кенжехана Матыжанова, не потеряли актуальности в контексте развития всего человечества.

– Великий акын постоянно занимался пропагандой этих важных положений, что нашло отражение в сформированном им учении о полноценном человеке. Духовное развитие Абай всегда ставил во главу угла. На вопрос «Какие качества присущи вечной человеческой душе?» Абай отвечает: «Три качества достойны человека: горячая отвага, светлый ум, тёплое сердце», – отметил Кенжехан Матыжанов. – Золотой стержень абаевского гуманизма – культ сердца, которое является золотым гнездом всех лучших человеческих качеств в мире: честности и справедливос­ти, духовной чистоты, добра и святости, порядочности и милосердия. Абай призывал: «Люби как родных все человечество».

В настоящее время завещания Абая наполняются новым содержанием и служат возрождению и модернизации общественного сознания.

Заведующий отделом абаеведения и литературы новой эпохи ­Института литературы и искусства, профессор, кандидат филологических наук Серикказы Корабай посвятил свою лекцию актуальной теме – «Абаеведение в новом веке». Абай, по его утверждению, прежде всего гений, сумевший создать идеал нации.

– Это гений возвышения! Гений, который во всем искал и создавал в поэзии наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в печали и в радости. Во всём он создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял идеал чести и независимости поэзии и поэта, – отметил Серикказы Сыбанбайулы.

В силу своего духовного универсализма Абай как личность и творец является не только духовным центром своей эпохи, но и в силу её «осевого» для национального саморазвития характера определяет тот духовный горизонт развития отечественной культуры, в котором она только и может существовать.

Непреходящее значение имеет Абай для национального самосознания и постижения смыслов казахской культуры. Интерес к Абаю в литературоведении постоя­нен. Однако каждая культурная эпоха по-разному и разное в Абае считала главным для себя. Таким образом, именно Абай для творцов казахской культуры в различные периоды был мерилом их собственного творчества.

– Абай – вечная тема, нескончаемое духовное сокровище, и поэтому следует обратить внимание на следующие аспекты абаеведения. В некоторых трудах до сих пор встречаются оценки художественного произведения с классовых позиций. Это касается и наследия Абая. Ряд статей энцикло­педии «Абай» написан в таком духе. Пришло время отказаться от старых стереотипов. Одна из актуальных проблем абаеведения – это влия­ние восточной литературы на творчество великого поэта. Для её исследования следует привлечь специалистов, в совершенстве владеющих восточными языками и хорошо знающих историю ислама, – считает профессор.

Актуальна проблема библиотеки Абая. Когда возникают воп­росы, каких авторов читал Абай, как читал, с кем он общался, кого выбрал учителем, нам следует досконально изучить библиотеку эпохи поэта. В этом большую помощь окажут богатые фонды Музея Абая в Семее, где хранятся более 500 старых книг на арабском, персидском, турецком и казахском языках, 1 500 редких изданий на русском языке, которые помогут раскрыть неизвестные страницы абаеведения и станут основой для будущих исследований.

Произведения Абая знакомы русскому читателю. Однако переводы не всегда радуют. Это касается и переводов на другие языки. Чтобы исправить эту ситуацию, считает Серикказы Корабай, надо много потрудиться, чтобы весь мир узнал Абая. Для этой цели необходимо привлечь настоящих профессионалов переводческого дела. Сегодня произведения великого поэта звучат на английском, китайском и других языках. Но как их перевели, каково качество перевода, дошли ли мысли Абая до иноязычного читателя?

– Это могут оценить только специалисты, в совершенстве владеющие языками. У нас сейчас достаточно и своих переводчиков, хорошо знающих иностранные языки. Почему бы не привлечь их к этому делу, чтобы поднять уровень художественных переводов? Необходимо создать Центр координации переводов, который бы взял на себя функции координации между научными учреждения­ми, занимающимися исследованием жизни и твор­чества Абая. За последние десять лет созданы научно-исследовательские центры абаеведения в ­КазНПУ имени Абая и КазНУ имени аль-Фараби, в начале текущего года были открыты Академия Абая в ЕНУ имени Гумилёва и научно-исследовательский институт абаеведения в ВКГУ имени Аманжолова. Но абаеведы нашего института, как ведущего научного учреждения литературоведческой науки страны, узнали об этом только из сообщений СМИ. Необходимо координировать ­научно-исследовательскую работу, и только тогда будут плодотворными наши общие исследования по абаеведению, – утверждает профессор Корабай.

Настало время заново написать творческую биографию Абая с позиций новой эпохи. Отечественные литературоведы немало сделали по собиранию и восстановлению абаевского текста, изданию полного собрания его сочинений с научными комментариями, словаря поэтического языка Абая. И всё же ещё следует текстологически всесторонне исследовать все издания сочинений Абая на основе сравнительного анализа рукописных вариантов сочинений поэта конца ХІХ – начала ХХ веков и накопленного опыта в данной области. Это очень важный воп­рос, имеющий международное значение, дело государственной важности. Ведь бережное отношение к классическому наследию, уверен Серикказы Корабай, есть показатель любви к народу, отношения к его богатству. И поэтому необходимо подготовить новые издания Абая на основе досконального текстологического изу­чения его произведений.

Заведующий отделом древней литературы и тюркологии Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, кандидат филологических наук Торали Кыдыр в своем выступлении подробно остановился на проблемах гуманизма и морали в произведениях Абая, отметив, в частности, что эта проблема рассматривалась ранее только в контексте темы «Абай и Восток». Следует особо отметить, что именно Восток в русле Исламской цивилизации повлиял на совершенствование Абая, поэтому настало время рассматривать до сих пор неизученные темы «Абай и Исламият», «Абай и исламские ценности».

– Имам Газали рассматривал три этапа на пути каждого человека в области его духовного совершенства, подтверждая их мыслями: «Есть жизнь в исламе, есть жизнь в совести, есть жизнь в морали». Пик совершенства – мораль. Совесть же – путь к морали. Цель идущих к этому миру – покорение вершины совершенства. По Абаю, это способствует становлению целостного человека. Средневековые арабские, персидские и тюркские поэты воспевали именно эту тему. Каждый человек, осознавший веру, встречается лицом к лицу с формами захири и батыни. Захири – это внешняя форма ислама, то есть моление. Намаз, ураза, зекет, хадж – действия Захири. Батыни – это чистота внутреннего мира. В мире батыни закреплены правдивость, безгрешность, чистота. Этот мир непосредственно связан с культом сердца. Абай тоже говорил об этом. Труд «Китаб тасдик» – «Книга имана» отражен в 38-м слове «Слов назидания» Абая, где затрагиваются вопросы совести и морали, – рассказал Торали Кыдыр.

Произведения поэта Абая Кунанбаева стали важной темой и в изобразительном искусстве Казахстана. Образ Абая нашел отражение в живописи, скульптуре и графике. Научный сотрудник Института, искусствовед Айгерим Еспенова рассказала, что к образу Абая обращались Абылхан Кастеев, Исатай Исабаев, Евгений Сидоркин, Макум Кисамединов, Макаш Алиакпаров, Нурбулан Отепбаев, Георгий Макаров, Толеугазы Байгалиев, Талгат Татиев и другие известные художники.

Ряд посвященных великому поэту картин можно увидеть в историко-культурном и литературно-мемориальном музее Абая «Жидебай-Борили». Среди хранящихся картин историческим экспонатом является написанный при его жизни портрет, автором которого стал сосланный в Семипалатинск политический ссыльный Павел Дмитриевич Лобановский. Он был выслан из Ростова-на-Дону под присмотр генерал-губернатора Степного края, с августа 1884 года жил в Семипалатинске.

– Хотя Павел Лобановский не был профессиональным художником, он рисовал портреты местных жителей. В 1987 году подготовил и представил на проводимой в Уральске художественной выс­тавке серию портретов «Типы казахов Семипалатинской облас­ти». На сегодня сохранились 7 рисунков, среди которых написанный при жизни карандашом портрет Абая. Велика ценность этого единст­венного созданного при его жизни портрета, – рассказала Айгерим Еспенова. – Ценны порт­рет Абая, написанный на холсте масляными красками Леонидом Леонтьевым, гравюра Евгения Сидоркина, вытканный супругами Аткиными нитками мулине портрет казахского поэта.

Среди профессиональных художников первым создал портрет Абая Николай Иванович Крутильников. В 1926–1927 годах он написал масляными красками на полотне картину «Абай за написанием стихов». В работах первого профессионального казахского художника Абылхана Кастеева изображены детские и юношеские годы Абая. Для этого в 1947-м он поехал на родину Абая, где вникал в окружавшую подраставшего поэта среду и представлял его юный образ.

Среди других художников, обращавшихся в своем творчестве к образу Абая, – Жанатай Шарденов, Гульфайрус Исмаилова, Молдахмет Кенбаев, Айша Галымбае­ва, Уке Ажиев, Сахи Романов. Их традиции продолжили Канафия Телжанов, Жумакын Кайрамбаев, Али Бактыгереев, Нурбол Нурахмет и ряд других авторов.

Огромно значение и скульптурных изваяний Абая. Начало им положил памятник Абаю в Алматы, созданный Хакимжаном Наурызбаевым и установленный к 115-летию со дня рождения ­поэта. Памятник передает величие духа национального классика. Известны бюсты Абая, выполненные Ескеном Сергебаевым, Баки Урманче, Петром Усачевым и Муратбеком Жанболатовым. Особое место занимают многочисленные иллюстрации к книгам Абая заслуженного деятеля искусств РК Евгения Михайловича Сидоркина.

Заведующая отделом изобразительного искусства и архитектуры Института литературы и искусства, кандидат искусствоведения Диляра Шарипова в своем отзыве о лекции Айгерим Еспеновой подчеркнула, что для мастеров изобразительного искусства имя Абая стоит в одном ряду с именами выдающихся деятелей слова, которые стали источником для их вдохновения и творческих удач.

– На лекции мы буквально про­шли вместе с художниками трудный путь постижения героя, удерживая при этом аналитическую дистанцию. Замечательно, что молодой ученый Айгерим Еспенова сумела показать, как приобщение к миру Абая позволило живописцам, графикам и скульпторам Казахстана в разные периоды истории создать произведения, проникнутые пониманием всей глубины и яркости казахского гения, — отметила Диляра Шарипова.

На вопрос о том, какие инновации вносят молодые мастера в раскрытие образа великого поэта, Айгерим Еспенова подчеркнула, что сегодня значимыми становятся философский посыл и направленность на заинтересованность зрителя, не демонстрация шаблонного облика, а стремление показать трагические переживания великого мыслителя и созвучность его идей нашему времени.

Образ гениальной личности Абая Кунанбаева отражён и в трёх художественных фильмах. В 1945 году вышел фильм режиссера Григория Рошаля «Песни Абая». В 1995-м

к 150-летию Абая в прокате появилась картина Ардака Амиркулова «Абай». В 2015-м зрителям была представлена кинолента Досхана Жолжаксынова «Кунанбай». Это фильмы историко-биографического жанра, в них изображены три периода формирования личности Абая.

– В фильме «Песни Абая» герой представлен в зрелом возрасте как сформировавшийся мастер поэзии и мудрой мысли. В картине «Абай» отражен образ молодого Абая, делающего свои первые шаги в искусстве. А в «Кунанбае» представлен детский образ пытливого Абая, с восторгом смотрящего на окружающий мир, – отметила киновед Дана Амирбекова.

Истоки театрального воплощения образа Абая заведующий отделом театрального и киноис­кусства Института литературы и искусства Амангельды Мукан видит в трагедии «Абай» Мухтара Ауэзова и Леонида Соболева. По его словам, трагедия «Абай» стала ярчайшим и знаменательным событием в культурной жизни народа, она вдохновила Мухтара Ауэзова на создание своего главного произведения, помогла глубже раскрывать образы героев будущего романа-эпопеи. Ставшее неизменным спутником репертуаров театра, это произведение превра­тилось в бессмертное наследие, духовно обогащающее зрителей.

– Презентация написанной в 1944 году композиторами Ахметом Жубановым и Латифом Хамиди оперы «Абай» стала большим достижением казахского музыкального театра. Премьера оперы к 100-летию поэта раскрыла образ главного героя и явилась большим прорывом в национальном оперном искусстве. Постановка оперы «Абай» в зарубежных театрах и опыт её инсценировки иностранными режиссерами на казахской сцене принесли всемирное призна­ние личности Абая, – отметил Амангельды Мукан. – Воплощение на драматических и музыкальных подмостках образа величайшего поэта и мыслителя Абая Кунанбае­ва, его мировоззрения и вклада в отечественную культуру, высокое исполнительское искусство, талантливая режиссура способствовали тому, что к 175-летию поэта-гуманиста на отечественной сцене появился ряд новых постановок, раскрывающих его образ и творческое наследие.

Завершилась неделя, посвященная 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева, в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэзо­ва лекцией заведую­щей отделом международных связей и мировой литературы Светланы Ананьевой. Она рассказала о новых переводах произведений Абая на азербайджанский, русский, белорусский, корейский, польский, украинский языки и о восприятии его творчества в совре­менном полилингвальном мире.

Феномен Абая, призывавшего к национальному единству, совершенствованию личности, осмысливается представителями разных школ и поэтических направлений Востока и Запада.

– Важность и востребованность художественного перевода в совре­менном мире подтверждают ­публикации, научные исследования и форумы последних лет, провозглашающие основным фактором современного культурно-исторического развития стремление национальных литератур к межкультурному диалогу и взаимодействию, – заключила Светлана Ананьева.

Уак Манбетеев

«Казахстанская правда», №190 от 06.10.2020 г.