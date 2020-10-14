«Духовное завещание Абая»:  единство народа – залог развития 

Статья Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Духовное завещание Абая» стала отражением огромной значимости наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в современном развитии Казахстана. Мудрые изречения философа, глубоко пережитые им волнения и надежды за свой народ стали для Елбасы ориентиром на архисложном и очень ответственном пути строительства государства.

Празднование 175-летия великого казахского поэта-философа прошло под знаком широкой популяризации его творчества во всем мире, ряд мероприятий прошел под эгидой

ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ. Главная задача этих стараний была достигнута – мир заговорил словами Абая, на языке Абая!

«Духовное завещание Абая» – это не просто ответы на вопросы, волнующие казахстанцев, статья прозвучала как итог всей работы, проведенной в Год Абая. В самом начале статьи

Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает закономерность появления в истории человечества ярчайших личностей именно в переломные эпохи.

Красоту английского языка люди открывают для себя в произведениях величайшего драматурга в истории – Уильяма Шекспира. Итальянский язык стал называться итальянским и прославился на весь мир стихами поэта Данте Алигьери. Подобные личности становятся послами своего народа для жителей всей планеты.

О казахском народе и его культуре всему миру возвестил великий Абай. Его шествие по планете началось в 1995 году, когда впервые в мировом масштабе было отмечено 150-летие Абая Кунанбаева. В своей статье Елбасы объясняет, почему это событие стало исключением из правил международной организации. Для нас же это свидетельство того, каким высоким политическим авторитетом обладал Нурсултан Абишевич уже в первые годы строительства молодого независимого государства.

«Не думай о выгоде, думай о человечности», – призывает Абай в своем стихотворении, которое цитирует Елбасы в статье. Мудрая дальновидность и пророческий дар Абая позволяют ему предвидеть важность роли инновационного пути развития. В своем творчестве мыслитель провозглашает торжество морали и духовности – главного условия научно-технического прогресса. Эти же первоосновы в развитии нового государства на карте мира с первых дней независимости продвигал Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Болью и сожалением отзываются слова Елбасы о том, что не было у казахов такого правителя, с которым Абай мог бы лицом к лицу разговаривать начистоту, делясь думами о народе. Действительно, период жизни великого казахского мыслителя пришелся на очень тяжелое время, ознаменовавшееся в истории казахского народа потрясениями вследствие реформ царского самодержавия. Абай четко знал беды народа, видел и понимал корни проблем, и не было в то время равных ему по уровню мышления, видения проблем и путей их решения. Одиноким гением он жил, не находя опоры, которая могла бы быть в лице достойного и справедливого правителя.

Сегодня Казахстан – это ди-намично растущее государство. Прочно заняв свое место на политической карте мира, наша страна стала моделью межэтнического, межконфессионального согласия, транслирующей всему миру идеи единства и добрососедства, как завещал великий Абай.

Блестящей вершиной над го-ризонтом всей многолетней деятельности Елбасы возвышается нынешняя столица Казахстана – Нур-Султан. Здесь новое поколение казахстанцев получает передовое образование, строит жизненные планы, осуществляет мечты, о которых писал Абай. Духовным центром народа, хранящим летопись становления Страны Великой степи, живет и процветает ныне город Туркестан, которому в 2018 году Елбасы присвоил статус областного центра. Этим ярчайшим достижениям жить в веках, продолжая славную историю казахской нации как неотъемлемую часть тюркского мира.

Достижением и выдающейся политической победой Елбасы стало закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Отказавшись от искушения быть руководителем ядерной державы, Нурсултан Абишевич принял ряд беспрецедентных решений в мировой истории, повлиявших в последующем на архитектуру мира. Этот шаг Елбасы, признанный выдающимся вкладом в политику ядерного разоружения и глобальной безопасности, является свидетельством непоколебимой привеженности Нурсултана Абишевича заветам Абая о мире и созидании. Принципы гуманности и справедливости великого мудреца лежат в основе деятельности Елбасы, питая его крепкий внутренний стержень глубокомысленной философией. Сегодня земля Абая, место его упокоения стало центром паломничества казахстанцев и почитателей творчества поэта со всего мира.

В год юбилея Абая Кунанбаева мир сотрясает череда чрезвычайных событий. Пандемия повлекла за собой стагнацию экономики во всем мире, финансовый кризис стал причиной обострения многих жизненно важных вопросов. Как следствие, тотальное напряжение в некоторых регионах мира вылилось в обостренные конфликты.

Происходит ли перелом на стыке новой эпохи или это закономерная турбулентность, характерная миру XXI века – динамичному и непредсказуемому? Масштабы происходящих перемен поистине грандиозны, и им почти нет аналогов в истории человечества. Мир стал очень хрупок. Об этом Елбасы говорил еще в 2016 году в своем манифесте «Мир. XXI век». «На XXI век все человечество возла-гало надежду как на новую эру глобального сотрудничества. Но сегодня это может оказаться призрачным миражом», – предостерегает, обращаясь к мировым лидерам, Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Сегодня Абай продолжает свое шествие по миру и благодаря огромному вкладу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в дело популяризации наследия поэта на международном уровне. В своей статье Елбасы подчеркивает высокие качества Главы государства, отмечая его как пример высокой гражданственности и честного, ответственного служения.

Богатый опыт Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и его глубокие знания как собственной страны, так и внешнего мира, языков и культур Востока и Запада, его блестящая деятельность на международном уровне, а также, как подчеркивает Елбасы, способность находить гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям являются важным фактором нынешнего позиционирования Казахстана как одного из стабильных и надежных участников на политической арене мира.

Логика жизни подтверждает незыблемость простых человеческих ценностей, о которых в своих произведениях писал Абай Кунанбаев. И сегодня, проводя политику мира и

добрососедства, прогресса и созидания, Казахстан продолжает развиваться по курсу, заданному Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Будущее страны – это мир без распрей и войн, который после затяжной зимы радуется доброй, солнечной и ясной весне, какой ее знал Абай Кунанбаев:

…На весеннем кочевье аулы

сошлись,

В общей радости родственники

обнялись,

А знакомые просто, шутя

и смеясь,

Обо всем по душам говорить

принялись…

Амерхан Рахимжанов,

директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы,

«Казахстанская правда»,

№ 194 от 12 октября 2020 г.