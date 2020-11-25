Духовное   богатство народа 

Почтовые марки, посвящённые юбилеям Абая Кунанбайулы и Абу Насра аль-Фараби, выпустили в Болгарии.

Проект реализован АО «Почта Болгарии» по инициативе Посольства Казахстана в Софии.

На торжественной церемонии гашения почтовых марок председатель Народного собрания Цвета Караянчева отметила, что это мероприятие стало ещё одной возможностью для

укрепления сотрудничества между двумя странами. Также это позволит познакомить болгарскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана.

В рамках мероприятия состоялась презентация вновь изданной книги о жизни и наследии аль-Фараби доктора философских наук, профессора Казахского национального университета Жакипбека Алтаева, которая была переведена на болгарский язык.

В завершение посол РК Темиртай Избастин вручил болгарской стороне книгу Абая «Қара сөздер», переведённую на болгарский язык, а также диск с фильмом «Құнанбай».

Баян Аскар

Из открытых источников