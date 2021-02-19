Происшествия
ДТП с большегрузом: пострадали четверо взрослых и двое детей
В Восточном Казахстане легковой автомобиль столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие передает пресс-служба департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что на трассе «Омск-Майкапшагай-Тасбастау-
В результате ДТП 28-летний водитель автомашины «LADA» и пятеро пассажиров, двое из которых несовершеннолетние дети в возрасте 2 и 5 лет, доставлены в центральную больницу Зайсанского района.
По факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты процессуальные решения.