В Аягозском районе прошёл познавательный методический семинар для педагогов.

Районный семинар «Повышение квалификации учителей – основа модернизации образования» организовали для учителей химии и биологии.

Мероприятие инициировали «Многопрофильная казахская школа-гимназия» города Аягоз и кабинет учебно-методической и научно-методической работы Аягозского района.

Школьный психолог Айгерим Жаксылык провела для участников семинара психологический тренинг «Дружные коллеги», создав позитивную атмосферу.

– Наша цель – повысить эффективность проводимой работы по совершенствованию профессионального развития педагогов и использованию различных методов для обновления содержания общего среднего образования, – отметила она.

В ходе семинара преподаватели обменялись опытом и вывели на качественно новый уровень свою профессиональную квалификацию. Они приняли участие в уроках английского языка по теме «Структура кости», коучинге «Методика изучения химии», внеклассных мероприятиях «Чудеса науки», мастер-классе «Моделирование биологии».

Марк Касымов

Аягозский район