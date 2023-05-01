Дружба народа – единство страны

В первый день мая в стране традиционно отмечают один из важных государственных праздников – День единства народа Казахстана. В календаре молодого независимого государства он появился в 1996 году.

Праздник, наполненный особым смыслом и имеющий уникальное значение для нашей республики, символизирует дружбу, уважение и взаимопонимание между представителями всех этносов и народностей, проживающих на щедрой казахстанской земле.

День единства народа Казахстана не просто знакомит с традициями и культурой других этносов, он, прежде всего, призван консолидировать нацию в единое целое.

Значимость этого неоднократно подчёркивал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Так, на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие» Глава государства в очередной раз отметил, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Единство – это не только путь к общей цели, но и один из основных столпов нашей государственности.

Концепты единства

Одним из главных приоритетов внутренней политики государства неизменно остаётся сохранение межконфессионального и межнационального согласия.

В Казахстане есть все условия, чтобы люди разной этнической принадлежности сохраняли и развивали свои культуру, язык, традиции. Для этого был создан уникальный институт межнационального согласия, не имеющий аналогов в мире, – Ассамблея народа Казахстана.

Президент назвал безусловной заслугой Ассамблеи то, что за годы своего существования она способствовала укреплению общенационального единства. «Уверен, в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Диалог культур

Восточный Казахстан всегда был и остаётся инициатором многих начинаний в сфере межэтнического диалога и общественного согласия. В регионе мирно проживают более 105 этносов, в согласии сосуществуют 13 различных конфессий.

В Усть-Каменогорске 31 год назад был открыт первый в Казахстане Дом дружбы – центр общественного согласия, который призван укреплять межнациональное созвучие, способствовать возрождению языков, традиций, культуры, воспитанию казахстанского патриотизма.

Самыми первыми в Доме дружбы ВКО расположились корейский и немецкий этнокультурные центры, чуть позже, в 1995 году был образован азербайджанский, спустя год – татарский этнокультурные центры. На сегодняшний день здесь функционируют 22 областных этнокультурных центра, а также 27 творческих коллективов, восемь из которых имеют звание «народный».

При Доме дружбы в 1993 году открыт первый институт демографии. В 1997 году организованы первые языковые школы. С 2009 года на постоянной основе выпускается газета «Вестник Ассамблеи».

С 2014 года Дом дружбы ВКО сформировался как самостоятельный общественный институт, начал вести политику укрепления межэтнического согласия. Благодаря этому здесь были созданы такие объединения как совет матерей, совет общественного согласия, Ассамблея жастары, центры активного долголетия и другие.

Так, например, в Восточно-Казахстанской области создано 284 совета матерей, из которых один областной, 15 районных, три городских, 255 сельских окружных и десять на предприятиях. В составе совета матерей АНК ВКО состоит более 1,3 тысячи человек.

В 2016 году был открыт музей АНК, в 2017-м – кабинет медиации, а спустя год – уже Центр медиации, ставший диалоговой площадкой для работы с населением по практически всем аспектам жизни общества.

Кроме того, для решения проблемных вопросов в межэтнической сфере создана научно-экспертная группа АНК ВКО совместно с кафедрами АНК ВКТУ им. Д. Серикбаева и ВКУ им. С. Аманжолова.

С каждым годом число этнокультурных объединений в регионе увеличивается. В стенах городских и районных Домов дружбы рождаются уникальные инициативы.

Символ дружбы

Одной из главных достопримечательностей Усть-Каменогорска и символом межкультурной толерантности стала этнодеревня, аналогов которой нет в стране. Создана она в сентябре 2010 года на левом берегу Иртыша на территории ВК областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Это целая улица, где одновременно находятся казахский, русский, украинский, уйгурский, корейский, татарский, белорусский, азербайджанский, еврейский, немецкий, польский, чеченский, армянский дома-усадьбы.

Этнодеревня представляет собой микромодель гармоничного общества, отражающего этническое многообразие региона и страны, как действенный фактор для развития дружбы и добрососедских отношений.

В центре этнопарка сооружён конференц-зал в форме юрты. Под её шаныраком проводятся важные мероприятия, направленные на сохранение межэтнического согласия.

Одновременно здесь можно приобщиться к музыке, поэзии, литературе, декоративно-прикладному искусству, а также изучить национальные кухни народов, живущих в Казахстане.

Сегодня Дома дружбы и этнодеревня превратились в центры воспитания детей и молодёжи в духе особого уважительного отношения к представителям разных национальностей. Ведь только уважение и толерантность к любому этносу и народности позволяют Казахстану сохранять статус дружественного и современного государства.

Не случайно в своём выступлении на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства подчеркнул: «Такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам – наше бесценное достояние, наш, как сейчас принято говорить, национальный бренд».

Аида Жумекенова

Коллаж Анны Ерёминой