Других штаммов коронавируса в Казахстане не зарегистрировано

В Казахстане специальным исследованием генома возбудителя коронавируса SARS-COV-2 занимаются три учреждения. В частности, Национальный центр экспертизы, Национальный центр биотехнологии и Назарбаев Университет. Согласно исследованиям, сегодня в стране не зарегистрировано других штаммов коронавируса. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщила заместитель директора филиала НЦОЗ МЗ РК «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул.

«Результаты исследований будут включены в международную базу. Таким образом, люди, имеющие доступ к базе по всему миру, отслеживают мутацию вируса. Согласно анализу трёх учреждений, в Казахстане не выявлены бразильский, британский и южноафриканский штаммы. Они имеют незначительную разницу, но у бразильского и британского штаммов высокий уровень заражаемости. Мутацию у КВИ в Казахстане не зафиксировано», — сказала эксперт.

Смагул ещё раз напомнила, что лучшими мерами защиты от вируса, независимо от штамма, остаются маски, частое мытьё рук и социальная дистанция.