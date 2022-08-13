Другая симптоматика

Об особенностях современного течения COVID-19 у детей и взрослых рассказали специалисты, непосредственно занимающиеся научными исследованиями и практической помощью заболевшим коронавирусной инфекцией.

Как показало время, мутируя, вирус и его штаммы дают иную картину протекания болезни у разных возрастных категорий пациентов. В Центральной службе коммуникаций при Президенте РК этой теме посвятили отдельный брифинг.

На сегодняшний день, несмотря на высокую степень выявляемости новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, у 95% заболевших взрослых болезнь протекает в лёгкой или даже бессимптомной форме. И лишь небольшой процент заболевших находятся на стадии средней степени тяжести. Врачи рекомендуют сохранять при этом активный двигательный режим, делать лечебную дыхательную гимнастику, принимать достаточный объём жидкости, следить за температурой тела, давлением, сатурацией и пульсом.

А вот больным со средней степенью тяжести и тем более тяжёлым больным необходимо в обязательном порядке своевременно обращаться за медицинской помощью.

Как отметила проректор по клинической работе Медицинского университета «Астана» доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Бакыт Кошерова, сегодня в поликлиниках и стационарах Казахстана есть необходимый запас всех препаратов для лечения КВИ любой степени тяжести.

По её словам, постоянный мониторинг течения заболеваний на различных этапах показал, что сегодня значительно изменилась симптоматика проявления COVID-19 среди всех возрастных категорий.

– У взрослых и людей преклонного возраста, прежде всего, сократился инкубационный период: от двух до четырёх дней. Особенно при инфицировании штаммом «Омикрон», – отметила Бакыт Кошерова.

В целом, заболевание может начинаться с повышения температуры тела, но этот симптом проявляется далеко не у всех. Также характерны: общая слабость, головная боль, потливость, ломота в теле, першение в горле, боли при глотании, заложенность носа, сухой кашель и нарушение слуха. У некоторых больных наблюдается диарея.

– Если ранее мы обращали внимание на то, что определяющими критериями тяжести при COVID-19 были признаки дыхательной недостаточности, и вы помните, как в начале пандемии наши пациенты очень нуждались в кислороде, то сегодня тяжесть состояния обусловлена симптомами интоксикации, которые, прежде всего, связаны с вирусом и полиорганностью поражений, системностью воспалений, с развитием осложнений и тяжестью сопутствующих заболеваний, – подчеркнула спикер.

При этом развитие средней и тяжёлой степени заболевания может быть и без поражения легких. Сейчас наблюдается поражение сосудистой системы, нарушения водноэлектролитных процессов и некоторые другие патологии. При этом степень тяжести заболевания в состоянии определить только врач. Здесь самодиагностика и тем более самолечение недопустимы.

Особенно пристальное внимание следует уделять состоянию здоровья пожилых людей, детей и подростков.

По словам Бахыт Кошеровой, у людей старше 65 лет наблюдается атипичное течение заболевания. Так, болезнь не обязательно будет сопровождаться лихорадкой, кашлем или одышкой, зато бывает ярко выраженная слабость, снижение концентрации внимания, физической активности, снижение давления, психического статуса. Также могут наблюдаться сильные боли в животе и расстройство стула.

Ёще одним не менее важным риском заражения КВИ является отсутствие вакцинации и ревакцинации среди населения.

– Наблюдается множество повторных случаев инфицирования больных COVID-19. Это вполне возможный вариант, потому что есть многократные заражения различными штаммами, различными вариантами даже одного и того же штамма. Короткий инкубационный период и высокая способность заражать приводит к тому, что люди могут этими вирусами многократно заражаться в течение короткого времени, – разъяснила доктор медицинских наук.

Что касается детей и подростков, то у них наблюдается иная симптоматика. Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана», главный внештатный детский инфекционист МЗ РК Динагуль Баешева отметила, что с 1 января по 12 августа 2022 года 7205 ребят получили стационарное лечение. Из них 95,6% детей уже выписаны домой на амбулаторное лечение и реабилитацию. При этом, начиная с 1 июля, отмечался рост частоты госпитализации детей по всему Казахстану: показатель вырос в 17 раз всего за несколько недель. Однако уже с 14 августа ситуация изменилась, и сегодня наблюдается тенденция к снижению количества ежедневных госпитализаций больных детей.

Если в первые месяцы пандемии превалировало заражение детей в возрасте от 5 до 12 лет, то сегодня оно наблюдается у детей всех возрастных категорий. По мнению медиков, это говорит о том, что заражение идет в основном внутри семьи. В первую волну, когда наблюдали «Британский штамм» и штамм «Дельта», госпитализировали в основном детей с лёгкой и средней степенью тяжести течения заболевания. Но сейчас клиника изменилась. В первую волну у детей наблюдали небольшой кашель, не страдало общее самочувствие, отмечались небольшие боли в горле, могла подняться температура тела. И лишь у немногих появлялся диарейный синдром.

– Сегодня дети поступают в стационары с синдромом интоксикации. Это высокая температура и кашель. И это очень серьёзные симптомы, особенно для детей первых трёх лет жизни. Когда есть осиплый голос, грубый, лающий кашель, затруднённый вдох на фоне температуры – для детей это опасно. В народе это заболевание называют ложный круп. И на сегодняшний день мы всё чаще сталкиваемся именно с этой клиникой. Кроме того, в течение болезни нередко вклинивается и поражение центральной нервной системы, а это уже тяжёлое состояние здоровья, – отметила Динагуль Баешева.

Чтобы оградить детей, особенно грудничков, медики призывают родителей ограничить их посещение мест общественного скопления, особенно в торговых центрах, общественном транспорте и других.

Особое внимание следует уделить детям с хроническими заболеваниями и инвалидностью, поскольку коронавирусная инфекция способна усугубить течение болезни, приведя к ухудшению состояния здоровья ребёнка.

– Наиболее уязвимая группа – это дети первых трёх месяцев жизни, дети, у которых имеется тяжёлое поражение центральной нервной системы, дети, которые перенесли внутриутробные инфекции, имеют белковоэнергетическую недостаточность, врождённые пороки развития и многие другие факторы и заболевания. Нужно беречь именно этих детей, не допуская их заражения инфекционными заболеваниями, – призвала родительскую общественность главный внештатный детский инфекционист МЗ РК.

По словам Бакыт Кошеровой, в настоящее время единственной мерой защиты от КВИ остаётся профилактика. И это прежде всего своевременная вакцинация и ревакцинация.

Екатерина Гуляева