Древние напевы Великой степи

В седьмой раз прошёл региональный конкурс-фестиваль тюркского творчества «Ұлы дала сазы».

Традиционно праздник фольклорно-музыкального искусства был проведён в Глубоковском районе. Ценители музыкального наследия тюркского мира собрались 23 сентября в районном Доме культуры имени Абая.

– Проведение фестиваля «Ұлы дала сазы» в Глубоковском районе стало доброй традицией. Мероприятие, направленное на развитие культуры, традиций, обычаев тюркоязычных народов, с каждым годом становится всё более зрелищным. В нём принимают участие не только профессионалы, но и те, кто только начинает свой творческий путь, – отметили организаторы мероприятия.

Хозяевам праздника удалось воссоздать атмосферу прошлого с помощью самобытного этноаула, который раскинулся на территории Дома культуры. Гости смогли поучаствовать в играх кочевников, посетить ярмарку народного творчества и ремёсел, а также познакомиться с изобразительным искусством, отображающим культуру кочевых народов. Не обошлось и без традиционных угощений.

Затем закрутился яркий калейдоскоп концертных номеров. Участники фестиваля, приехавшие из разных уголков Восточного Казахстана, смогли передать аутентичность кочевых народов виртуозной игрой на музыкальных инструментах, душевным пением и ритмичными танцами. Красочности добавили яркие сценические костюмы и реквизиты.

По итогам фестиваля главного приза в номинации «Инструментальная музыка» удостоился фольклорный этнографический ансамбль «Сарын» Глубоковского Дома культуры имени Абая, в номинации «Народное пение» – вокалисты Алпыс Жакиянов и Бакыт Абылайхан из посёлка Глубокое.

Среди участников танцевального жанра лучшим был признан образцовый хореографический коллектив «Freeze light» из Шемонаихинского района.

В номинации «Халық қолданбалы өнері экспонаттарының тақырыптық көрмесі» Гран-при получил Сералы Мухаметсадыков из города Семея.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Глубоковский район