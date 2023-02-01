Древние кораллы горного Востока

Знали ли вы, что на территории Восточного Казахстана, в горных его районах, изредка находят окаменелости доисторических животных морского мира? Откуда морские организмы оказались в самом центре евразийского континента?

Не всегда эти места были сушей. 500–700 млн лет назад центр Евразии являл собой дно огромного океана. И эти окаменелости – напоминание об его древних обитателях. В фондах Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея бережно хранятся окаменелости кораллов – ругозы и табуляты. По ним учёные сегодня определяют возраст почвы в наших местах.

Богатейшая палеонтологическая коллекция, собранная Н. И. Михайловой, Н. Л. Бубличенко и В. Т. Александровым, уже многие годы является одной из сокровищниц фондов областного музея. Ведь в ней собраны останки и окаменелости самых древних обитателей Восточного Казахстана, которые зародили жизнь в этих краях.

Как рассказывают сотрудники Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, среди окаменелостей и отпечатков древних морских обитателей выделяются скелеты одиночных кораллов подкласса ругозы. Именно так называются четырёхлучевые кораллы. Группа этих кораллов – ругозы – была широко распространена в палеозойский период, ну а наибольшего расцвета достигла в карбоне. Как правило, эти виды кораллов обитали в шельфовой зоне и обладали повышенными требованиями к температуре и прозрачности воды.

– Обитали морщинистые кораллы в прогреваемых мелководных участках, в лагунах окраинных морей в ордовикском-пермском периодах (485–230 млн лет назад), – поясняют в историко-краеведческом музее.

В коллекции фонда музея хранятся разновидности морщинистых кораллов. Это зафрентис, обнаруженный в Тарханском геологическом разрезе. Он имеет форму рога. Ещё одна окаменелость того же подкласса – каниния цилиндрической формы. Этот артефакт был найден в районе посёлка Октябрьский.

– На наружной поверхности их твёрдого скелета из кальцита хорошо видны продольные морщины, что определило их другое название – морщинистые кораллы (Rugosa, от латинского ruga – морщина, морщинистый). Скелеты скреплены множеством твёрдых внутренних «рёбер», что делало их достаточно прочными, – рассказывают в историко-краеведческом музее.

Как правило, четырёхлучевые кораллы были одиночными и колониальными организмами с известковым скелетом. Одиночные кораллиты имели роговидную, цилиндрическую или призматическую форму. Их колонии были массивными и представляли собой некий коралловый куст.

По словам сотрудников музея, ругозы вымерли в самом конце палеозойского периода. И их роль в формировании горных пород и почв сегодня трудно переоценить. Ругозы участвовали в образовании коралловых известняков и громадных коралловых рифов, и сейчас они помогают определить возраст содержащих их горных пород при исследованиях, которые проводят палеогеографы.

Ещё более древними обитателями океана, жившими на территории современного Восточного Казахстана, можно назвать табуляты – это первые кораллы на нашей планете. Зародившись в раннем палеозое (примерно 535 млн лет назад), они широко расселились в мелких лагунах и в небольших бухточках, где вода была теплой, а окружающие скалы обеспечивали почти безветренную погоду.

– В истории Земли табуляты появились раньше других скелетостроящих кораллов и участвовали в палеозойском рифостроении. Они представляли собой колониальные коралловые полипы с кальцитовым скелетом из тонких трубочек, пересечённых значительным количеством поперечных днищ (табулы), – поясняют сотрудники Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

Любопытно, что колонии табулятов часто имели массивные формы, отдалённо напоминающие ячейки медовых сот. Кроме того, были колонии в виде цепочек или причудливых кустов. Учёные находили колонии древних кораллов, размер которых достигал 150 см.

По словам палеонтологов, наиболее важное значение имеют несколько групп табулятов. Среди них аулопориды – это наиболее примитивный отряд табулятов, сирингопориды – отряд, объединяющий представителей с изолированными цилиндрическими кораллитами, и фавозитиды. Последние – наиболее продвинутый отряд табулятов с массивными колониями из призматических кораллитов, плотно примыкающих друг к другу.

В фондах Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Усть-Каменогорска табуляты представлены экспонатами палеонтологической коллекции Н. И. Михайловой: сирингопора (Тарханский геологический разрез), фавозитес (хр. Саур), тамнопора (окрестности Риддера).

Первые на земле кораллы – табуляты, прожив свыше 300 млн лет, вымерли в конце пермского периода палеозоя, то есть примерно 252 млн лет назад.

Екатерина Гуляева,

по материалам Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея

Фото Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея