Древние истоки праздника весны

День весеннего равноденствия издревле по восточному календарю считается началом Нового года, равновесной точкой его отсчёта.

О том, насколько прошлое и настоящее так тесно связаны между собой и выступают прочным основанием для будущего, можно понять по самым простым приметам в повседневной жизни.

В календаре весенний месяц март на казахском языке пишется как наурыз. Это слово настолько привычно и естественно для всех казахстанцев, что воспринимается как данность, возвещающая ещё и о великом празднике.

Наурыз является для нас торжеством добрососедства, не имеющим границ, поскольку его отмечают во многих странах мира, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. В Восточном Казахстане возвращение древних традиций его празднования произошло в 90-е годы прошлого столетия. С той самой поры символ весны, нового года, возрождения и обновления природы, прочно вошёл в нашу жизнь и без него невозможно уже представить календарь красных дат.

При всех достоинствах и плюсах подобных событий есть у Наурыза главная, неоспоримая и всеобъемлющая миссия, которая важна для всего человечества планеты. В дни праздника люди должны прекращать любые войны, прощать обиды, протягивать руки в знак примирения. В контексте глобальных вызовов миссия праздника является сверхактуальной, находящей понимание в сердцах людей.

Белый голубь мира с лавровой ветвью в своём клюве, возвестивший, как утверждается в священных писаниях, об окончании вселенского бедствия, должен приземлиться повсюду, где сегодня неспокойно, тревожно, горестно. Эта метафора однажды прозвучала на духовном форуме планетарного уровня, впервые состоявшемся в столице Республики Казахстан. Наше государство, выступающее за мир и дружбу между всеми народами, межнациональное и межконфессиональное согласие, по-прежнему не сходит с курса на достижение нетленных и незыблемых ценностей.

Праздник Наурыз дарит людям весеннее настроение, побуждает к добрым деяниям, чистым помыслам, планам, стремлению к духовному возрождению, очищению души. Символично, что в канун праздника перед казахстанцами в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу поставлены высокие цели в обновлении всех сфер жизни общества, а также строительстве Нового Казахстана. Синергия важного государственного документа придаёт силы для новых устремлений и свершений. На стыках старого и нового годов по восточному календарю это является отправной точкой для старта и ускорения.

Ещё об одном и тоже важном. История возрождения Наурыза в Восточном Казахстане исчисляется десятками лет. Старожилы помнят, а молодёжь, увы, не знает, как проводились первые праздники. Они видоизменялись с каждым годом, обретали новые краски, менялись и люди. В первое время Наурыз получал прописку на территории у Дворца культуры металлургов, где воздвигали юрточный городок, готовили угощения, встречали гостей, организовывали концерты, создавая позитивный настрой в трудные годы.

В последующие времена праздничные мероприятия проходили в других точках, с переносом их сроков, чтобы на улице была тёплая погода, комфортная для населения. Однажды праздник Наурыз организовали на левом берегу Иртыша. Позднее неоднократно основным местом празднества являлась, к примеру, главная площадь областного центра. Но было бы тесно Наурызу в её рамках, если бы предприятия города, подхватив эстафету, не проводили также у себя. В частности в своих жилых микрорайонах, на соцобъектах.

Впрочем, шагал Наурыз широко с севера на самый юг и с востока на запад Восточного Казахстана. Его встречали города и районы огромной области, в которой проживают и трудятся, вместе празднуют представители множества этносов, составляющих наш единый казахстанский народ. Есть глубокий, сокровенный смысл и значение в том, что первый в республике Дом дружбы теперь радушно распахнул свои двери на месте, дорогом сердцу многих жителей области и страны. У величественного здания своя, особая аура. Внутри и на улице всегда проходили самые значимые мероприятия, события. В том числе – один из самых любимых праздников, который на днях вновь постучится в наши двери.

С Наурызом, дорогие земляки!

Меир Токобаев

Коллаж Анны Ерёминой