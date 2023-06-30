Dream Team на поле

Месси, Роналду, Неймар Мбаппе… Для многих мальчиков эти фамилии являются знаковыми, а их обладатели – примерами для подражания. Футбол был и остаётся одним из самых популярных в мире командных видов спорта, именно поэтому его развитию в Восточном Казахстане уделяется большое внимание.

Вообще, на сегодняшний день ведётся активная работа по привлечению детей и взрослых к занятиям спортом, здоровому образу жизни. И всё больше школьников понимают, что гонять мяч куда интереснее не на площадке возле дома, а на настоящем поле, под руководством тренера. Как рассказали в областном управлении физической культуры и спорта, футбол становится всё более популярным среди молодёжи, юношей и девушек. Для привлечения детей к занятиям проводятся различные турниры, мероприятия, нацеленные на популяризацию данного вида спорта. И это приносит свои плоды, ведь уже есть первые результаты. И пусть эти победы пока ещё не слишком весомые – они стимулируют расти и развиваться.

Так, по данным специалистов УФКиС, в отделении футбола ДЮСШ по игровым видам спорта работают 10 тренеров, один из которых имеет первую категорию, шесть – вторую, три тренера – без категории. В 30 учебно-тренировочных и группах начальной подготовки занимаются 333 спортсмена в возрасте от восьми до 18 лет.

– В 2022 году спортсмены 2004-2005 г.р. стали серебряными призёрами чемпионата Республики Казахстан, чемпионами Республиканского турнира памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Емца В. А., – сообщили в ведомстве. – Спортсмены 2009-2010 г.р. завоевали победу в Открытом турнире, посвящённом «Году детей».

Примечательно, что футболом в Восточном Казахстане занимаются не только юноши, но и девушки. Так, в этом году команды девочек приняли участие в чемпионате Республики Казахстан по футболу среди девушек 2005-2006 г.р. и в Национальной школьной лиге, где заняли второе

место.

– Я занимаюсь футболом уже несколько лет, и мне очень нравится, – рассказал Таир Хакимов. – Это ведь не просто спорт, а командная игра, где нужно действовать слаженно и чётко, смотреть на остальных участников команды, понимать, что они собираются сделать, и не подвести их в нужный момент. В футболе можно быть не только соперниками, но и найти настоящих друзей.

Как подчёркивают в Управлении физической культуры и спорта ВКО, ДЮСШ по игровым видам спорта города Усть-Каменогорска ведёт непрерывную совместную работу с футбольным клубом «Алтай» по передаче лучших и перспективных игроков для повышения их мастерства и дальнейшей профессиональной подготовки спортсменов высокого класса. Актуальные объявления о наборах в группы по футболу всегда можно найти на сайте школы.

Дарья Штейн

Фото УФКиС ВКО