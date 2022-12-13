Приоритеты

Драйвер экономики района

13.12.2022
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В Аягозском районе активно развивается сельское хозяйство. Основными направлениями деятельности местных товариществ и крестьянских хозяйств являются животноводство и производство зерновой продукции.

Сегодня сельское хозяйство можно смело назвать основным драйвером экономики района. Его особенность заключается в многопрофильности. Здесь разводят крупный рогатый скот мясного, молочного направления, овец разных пород и лошадей.

Следует отметить, что работа производителей сельскохозяйственной продукции стала адаптироваться к современным реалиям. Были созданы новые предприятия и восстановлены прежние. Стремительно развиваются субъекты малого и среднего бизнеса. Также увеличился объём инвестиций в основной капитал. Это не удивительно. В Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» были даны конкретные поручения по развитию сельского хозяйства.

В этом документе Глава государства отметил: «Одной из ключевых остаётся проблема развития сельского хозяйства. Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны.

Предстоит решить стратегическую задачу увеличения объёмов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции. Время, когда можно было просто продавать зерно и скот, ушло в прошлое.

Правительство должно подготовить новые долгосрочные подходы к субсидированию отрасли. Бюджетные средства должны давать эффективную отдачу. Государство больше не будет разбрасывать деньги направо и налево. Необходимо усилить контроль за выделением и освоением субсидий.

Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация. Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в сельхозкооперативах, участвовавших в нём, увеличилась в два раза, а прирост поголовья – почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учётом специфики регионов».

Вернёмся к результатам Аягозского района, достигнутым в этом направлении. Общий объём произведённой продукции в агропромышленном комплексе района за десять месяцев текущего года составил 36 млрд 944 млн тенге. Это свидетельствует о росте на 17,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следовательно, индекс физического объёма составил 102 процента. В рейтинге развития области Абай район занял третье место. Таким образом десять процентов произведённой в регионе продукции приходится на долю Аягозского района. Местным аграриям определённо есть чем гордиться.

Поголовье крупного рогатого скота за этот период составило 122 290 голов, что на восемь процентов больше, чем в прошлом году. Общая численность овец и коз составила 241 298 голов. Это на 2,4 процента больше по сравнению с 2021 годом. Поголовье лошадей достигло 67 684 голов. Рост относительно прошлого года составил 19,5 процента.

На этом положительные результаты в сфере сельского хозяйства не заканчиваются. Так, за десять месяцев 2022 года в районе произведено 19 113 тонн мяса, 85 246 тонн молока и 4 млн 81 тыс. штук яиц. Объём полученной продукции по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 4,9 процента на мясо и молоко, яиц – на 0,1 процента.

Всего, по данным на 30 ноября, в сельскохозяйственную отрасль района было привлечено 2 млрд 532 млн 200 тыс. тенге и исполнено на 107,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Одним из механизмов развития сельского хозяйства по сей день является использование современной техники. Заготовка кормов для скота с помощью высокоэффективной техники, не употребляющей много топлива, весьма полезна для товариществ и хозяйств.

– Поэтому 42 крестьянских хозяйства района купили 40 тракторов и 35 единиц другой вспомогательной техники на сумму 575 млн тенге по программе «Приобретение сельскохозяйственной техники». За два года в районе закуплено 150 единиц тракторов новой марки и 166 единиц другой техники, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Аягозского района Оразбек Кеншиликов. – Трое жителей сёл Бидайык, Косагаш и Оркен получили кредиты на более чем 50 млн тенге через акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация». Также через товарищество «Аягоз кредит» 44 крестьянскими формированиями района были получены кредитные средства в размере 710 млн тенге. Вдобавок оформлен кредит в размере 194 млн 400 тыс. тенге от кредитного товарищества «Бархытбел» четырьмя жителями города Аягоза, сёл Тарбагатай и Баршатас.

По словам спикера, по программе безвозмездного субсидирования областным управлением сельского хозяйства перечислено 540 млн 100 тысяч тенге на 390 заявок крестьянских формирований района. В том числе 463 млн 900 тыс. тенге было выделено на 334 заявки по животноводству и 76 млн 200 тыс. тенге на 56 заявок по инвестиционному субсидированию.

Кроме того, 24 крестьянских хозяйства района приобрели 662 головы крупного рогатого скота, 3490 голов овец и 274 головы лошадей на сумму 462 млн 700 тыс. тенге за счёт собственных средств.

Добавим, в районе начали интенсивно развиваться работы по селекционному улучшению.

Берикхан Тайжигит

Перевод Гульжан Естаевой

Аягозский район

13.12.2022
87

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