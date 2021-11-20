Драйвер экономического роста

В районах Восточного Казахстана увеличатся объёмы строительства жилья и социальных объектов.

В последние годы жилищное строительство является одним из ключевых драйверов региональной экономики. Получает весомую поддержку стройиндустрия: упраздняют устаревшие нормы, корректируют законы. Благодаря программе субсидированной ипотеки граждане получили возможность решать квартирный вопрос, строители и сопутствующие отрасли – работать. Поэтому отрасль признана ведущей в экономике региона – внимание к ней особое.

Вопросы реализации государственных программ в сфере строительства обсуждались в ходе расширенного совещания акимата области.

Глава региона Даниал Ахметов отметил, в последнее время наметилась положительная тенденция увеличения объёмов ввода жилья в эксплуатацию. Стабильный рост темпов жилищного строительства демонстрируют Зайсанский район, там возводится почти 12 тысяч квадратных метров, а также Урджарский район.

В Риддере, наоборот, при достаточно большом количестве населения в настоящее время строится жильё общей площадью всего семь тысяч квадратных метров. Увеличить количество строящихся домов, по мнению руководителя области, необходимо также в районах Алтай и Шемонаихинском.

В ходе совещания Даниал Ахметов поручил районным и городским акимам разработать программы строительства на будущий год и подготовить задел на 2023-й.

– В программах должна содержаться детальная информация о том, сколько квадратных метров и каких типов жильё будет возводиться, – обратился к участникам совещания аким ВКО, – а также указаны проекты, для которых ПСД является первоочередным. Со своей стороны мы берём обязательства по подведению инфраструктуры к строительным площадкам. Готовы поддержать частных инвесторов, которые согласны строить коммерческое жильё. В конце ноября буду заслушивать акимов персонально, и одним из главных вопросов станет, несомненно, строительство жилья и социальных объектов.

По словам Даниала Ахметова, сельские жители заинтересованы, в основном, в индивидуальном жилом строительстве.

– По программе «Одноэтажный Восток» в этом году мы построили 106 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, что в три раза больше, чем в прошлом году, – отметил он. – Но наряду с поддержкой, которую государство оказывает многодетным семьям и молодым специалистам, мы не должны зарождать иждивенческие настроения.

Также глава региона подчеркнул важность реализации программы благоустройства и улучшения качества городской среды.

– Главный тренд в проектировании современных жилых кварталов – это особый акцент на качество и концепцию инфраструктуры и сферы услуг. Если ранее эти опции являлись вспомогательными, то сейчас большинство покупателей считает это обязательным элементом будущего жилья, – констатировал Даниал Ахметов.

Он также отметил, что недостаточное предложение на рынке жилья провоцирует ажиотажный спрос и скачки цен. Поэтому стоит задача – строить столько, чтобы можно было удовлетворить потребности населения. Для реализации задач любой сложности, в том числе для формирования современной комфортной среды, достаточно компетенций и опыта.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции