Драгоценный подарок

В преддверии Дня благодарности члены областного молодёжного объединения «Ассамблея жастары» приняли активное участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь», прошедшей в Восточно-Казахстанском областном центре крови.

Донорство крови – невероятно важный и доступный многим вид благотворительности. Ежедневно в больницах тысячам людей с травмами, ожогами, онкологической патологией, а также страдающим другими заболеваниями, требуется переливание донорской крови. Молодые восточноказахстанцы, откликнувшиеся на эту акцию, внесли свой вклад в такое важное дело.

– Это мой первый опыт в качестве донора. Конечно же, без волнения не обошлось, но благодаря грамотным специалистам оно вмиг развеялось, – отметил один из активистов Рафаиль Вергуязов. – Процедура прошла быстро и совершенно безболезненно. Надеюсь, что смогу стать постоянным донором, ведь так хочется быть полезным другим людям.

Медики оценили благородное стремление представителей молодого поколения. Крепкая связь Дома дружбы и областного Центра крови способствует нравственному развитию подрастающего поколения.

– С Домом дружбы мы сотрудничаем давно, – сообщила специалист для агитации населения к донорству ВК ОЦК Мира Мустафина. – Представители учреждения регулярно участвуют в наших акциях. Ценно, что молодёжь осознаёт глубинную роль донорства в повседневной жизни. Запасы крови всегда должны быть в достаточном количестве, ведь помощь больным, пострадавшим, то есть тем, кто находится в критической ситуации, необходимо оказывать оперативно и своевременно.

Медицинские работники выразили большую благодарность членам молодёжного объединения за их стремление совершать добрые поступки во имя других.

Марина Шевелёва