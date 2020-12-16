Драгоценные ресурсы 

На полезных ископаемых Восточного Казахстана можно в школах изучать таблицу Менделеева. Однако богат наш край не только тем, что подарила земля. Но и тем, что создал своим трудом человек. Не только сырьё сегодня идёт на экспорт, пополняет бюджет области и страны, работает на их имидж, узнаваемость. Это тоже плоды независимости Республики Казахстан за все её годы.

Регион вносит свой заметный вклад в индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан. В рамках поручений Главы государства, Правительства, акимата области реализуются крупные проекты по государственным программам. В этом отношении входит в число лидеров и по праву называется индустриальной гордостью страны. В течение года «Рудный Алтай» сообщал о них, сегодня же речь о некоторых новых штрихах и немного об истории.

БЕЛОЕ ЗОЛОТО

В скором времени не исключено, что перечень разных металлов, добываемых в наши дни, пополнит очередная новинка. По официальным данным, в Уланском районе в перспективе ожидается создание производства лития. Этот металл называют белым золотом, на который заметно растёт спрос на мировом рынке. В чём заключается его практическое значение? Литий нужен для производства широкой линейки аккумуляторов – источников энергии и питания. Они применяются, как говорится, везде. В самой различной оргтехнике. В том числе ноутбуке, на котором набирается текст, пишется и правится эта статья. Или в мобильных телефонах, а также в других современных гаджетах. Так стремительно шагает прогресс на наших глазах и упорно вторгается во все сферы жизни и деятельности.

В большей степени источники питания нужны в рамках перевода автотранспорта на экологически чистое топливо. Такой тренд наблюдается сегодня во всём мире. Звучат версии о том, что двигатели внутреннего сгорания, загрязняющие воздух вредными выбросами, в ближайшей перспективе окажутся под вынужденным запретом везде. Потому в интересах защиты окружающей среды требуется заранее задуматься и подыскать достойную альтернативу. Здесь выбор падает на электромобили, потребляющие не что иное, как электрическую энергию. Её источниками как раз является самый широкий перечень аккумуляторов. Их роль можно проследить на примере электрокаров, что применяются на различных предприятиях и заводах ВКО.

Свойства лития и его сплавов позволят существенно увеличивать ёмкость аккумуляторов, повышать мощность, увеличивать их срок эксплуатации. Говорим мы о том, что известно на бытовом уровне, лежит на поверхности. Быть может, ценные свойства металла не исчерпываются этим.

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

Курс на альтернативные источники энергии в регионе, зелёную экономику также находит отражение в других проектах. В Жарминском районе уже используется энергия солнца, получаемая с помощью так называемых солнечных батарей. Есть проекты и планы использования ветровых станций, для которых существует необходимая роза ветров. К постоянной ветреной погоде местные люди привычны. Их задача – обуздать буйные силы природы. Взять к себе на службу, чтобы вращали лопасти ветряков, вместо неудобств и дискомфорта, приносили пользу. Как экологически чистый источник доступной электроэнергии.

Помимо ценовой составляющей, сторонники зелёной экономики в качестве плюсов называют отсутствие вреда для природы. При наличии в ВКО мощных ГЭС, ТЭЦ для выработки энергии такие проекты органично дополняют традиционные источники энергии на другом уровне.

Всё это срез, приметы текущего дня. Они покоятся на фундаменте прошлого, как зримые плоды независимости в год её 29-летия. Основа экономики близкого будущего. В любой ситуации человек смело смотрит вперёд. Несмотря на разные трудности. Сегодня они связаны с глобальной пандемией, какой ещё не было, не случалось в этом мире. Такие испытания в стрессовом, экстремальном режиме, на излом выпадали не раз и прежде. Есть опыт и история их преодоления в годы независимости нашей страны. Всё это происходило на глазах различных поколений земляков. Вселяет определённые надежды и веру в себя, свои силы.

ХРОНИКА ЖИЗНИ

Многим журналистам выпало жить и начинать работу после вуза в эпоху перемен, на заре независимости РК. Их взросление проходило в те самые годы. Условия работы и профессия поневоле обязывают в памяти хранить события, очевидцами которых являются СМИ. Авторы находились на самом острие, в гуще жизни. Всё – под знаком «Впервые». Хронику страны писали коллеги на ТВ, радио, в газетах. Простая техника и жажда творчества, эмоции и желание быть первым. Свой статус СМИ и чувство доверия людей.

Прошло почти 30 лет. Есть пословица, что в полвека обновляется народ. Это заметно даже в коллективе. Между волнами поколений есть большая разница во времени и возрасте. Объективно уже меньше тех, кто застал то время, трудился на «горячем поприще», может рассказать многое. Как непосредственный свидетель всех этапов становления. А новая волна принимает эстафету, призвана решать уже другие задачи, исходя из убыстряющегося ритма времени.

В газете «Рудный Алтай», которая отметила два года назад своё столетие, изложена немалая хроника нашей независимости. Есть события большие и малые, но каждое из них стало частью общей жизни, биографии и судьбы.

РЕВЕРС В ИСТОРИЮ

Немного ретроспективы. В конце 1991 и начале 1992 года в ВКО появилась информация о выплавке первых в истории независимости Республики Казахстан слитков золота и формировании собственного золотого запаса. В числе коллег нам посчастливилось побывать на местном предприятии, где создан новый технологический передел, а журналистам показали первый слиток. Золото высокой пробы, находящееся в изложнице, коллеги снимали тогда на киноплёнку. Как сейчас помнятся тяжёлые кинокамеры «Кинор». Запись звука рядом на магнитофон «Репортёр». (Это из периода работы в составе областной телестудии). Потом звук сводили с кинокадрами на монтажном столе. Ширина киноплёнки 16 мм, на ней снимали все новостные сюжеты на областном и республиканском телевидении. Из импортной техники были только единичные экземпляры. Одни из первых видеокамер появились тогда именно на ВКТВ, где новости перешли с «мокрого процесса», то есть с киноплёнки, на новый формат и технологию видео.

Техника шагает вперёд. Всё это важно, но ещё важнее другое. Это – люди. Они стали уже другими. Экономика переведена на рыночные рельсы, как часть глобального мира. Взаимная интеграция ставит новые цели и задачи.

МЕТАЛЛЫ ВЕКА

Потенциал ВКО в металлургии оказался кстати при введении в Казахстане своей валюты – тенге и изготовлении металлических монет различных номиналов. Здесь также создан новый технологический передел и производство казахстанских денег-монет высокого уровня исполнения. Драгоценные металлы или сплавы нашли применение на новом заводе при изготовлении государственных наград.

Ещё тогда металлы ВКО котировались на Лондонской бирже цветных металлов. Сейчас традиции продолжены. Многие предприятия внедрили высокие технологические переделы, стабильно поставляют продукцию на экспорт. Есть разные проекты на стыке отраслей, новые изделия с высокой степенью сложности и добавленной стоимостью.

Ещё об истории. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне часто вспоминают известный факт. В Казахстане отливали и отправляли на фронт девять из десяти пуль, выпускаемых по врагу. До войны трудился в Риддере рафинировщиком на свинцовом производстве Герой Советского Союза Тулеген Тохтаров. Через три дня – 19 декабря 2020 года ему бы исполнилось ровно 100 лет.

ВЫХОД НА ЭКСПОРТ

В сельском хозяйстве ВКО одним из первых товаров экспорта были панты. Цена на продукцию мараловодства составляла солидную сумму за один килограмм. Тогда это вызвало всплеск интереса к открытию таких хозяйств. С годами спрос изменился, стоимость продукции снизилась. Конкуренция, конъюнктура меняются на рынке постоянно. На экспорт также выходят другие виды продукции. В их числе зерно, мука, крупяные и масличные культуры, масло растительное, мёд, мясо. Новые тенденции и бренды ВКО.

Совсем недавно КХ «Пасека» стало лауреатом премии «Алтын Сапа» 2020 года в номинации, определяющей лучшее предприятие РК по выпуску продовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции. Агропром ещё раз подтверждает высокий экспортный потенциал.

Медали, статуэтки, престижные призы за труд и спорт тоже отливают и чеканят из благородных металлов. В этом плане есть чем гордиться. Не раз взвивался Флаг Родины и звучал Гимн страны в честь олимпийцев ВКО. Это также является плодами независимости Республики Казахстан.

Меир Токобаев

Фото из архива автора