Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов проверил ход ремонта двух корпусов Перинатального центра в Семее. Работа именно на этих объектах подверглась резкой критике главы региона в сентябре.

Как отметил Даниал Ахметов на своей странице в социальных сетях, сейчас на обоих объектах видна работа строителей. Ремонт корпуса № 2 близок к финалу, а вот в третьем корпусе ещё придётся потрудиться. Ведь здесь фактически осуществляется полная перепланировка внутренних помещений, так как это здание до недавнего времени использовалось в качестве хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи. И теперь его переделывают под нужды родильного дома.

– Радует, что мои доводы были услышаны. Сегодня на объектах видна работа. В двух корпусах работает по 150 человек. Заканчивается ремонт фасадной части, внутри зданий идут отделочные работы. К 15 ноября, как заверил меня генподрядчик, второй и третий корпуса перинатального комплекса будут завершены. И будущие мамы, и медперсонал получат современное медучреждение, – отметил Даниал Ахметов.

Как рассказал директор Перинатального центра Семея Аркат Даирбеков, 11 мая был подписан договор с подрядной организацией – строительной компанией из Кокшетау ТОО «Байсын А» на проведение капитального ремонта. На капитальный ремонт второго корпуса было выделено 462 млн тенге, а на переделку третьего – 743 млн тенге.

Напомним, что, согласно проектно-сметной документации, подрядчики должны до

26 октября полностью обновить родильный дом. Однако сроки сдвинулись практически на месяц. Сейчас строители заверяют, что оба корпуса сдадут в эксплуатацию к концу

ноября.

– После ремонта корпус № 2 будет представлять собой современный родильный дом второго уровня оказания медицинской помощи. На первом этаже мы разместим генетиков, а со второго по четвёртый – будут работать оперблоки и родзалы, – сообщил Аркат Даирбеков.

Всё это время ремонтные работы находились под личным контролем акима Семея Ермака Салимова. Были проблемы с поставкой строительных материалов и недостатком подсобных рабочих и отделочников. Но сейчас эти проблемы решены, и отделочные работы ведутся полным ходом.

– К концу октября ремонтные работы будут выполнены на 90–95 процентов. Низкий процент освоенных средств по проектам – это во многом результат непродуманной сметы. В проектно-сметной документации, к примеру, не были учтены работы по демонтажу кровли на обоих корпусах. А ведь только во втором корпусе мы вывезли с крыши почти 400 кубометров керамзита. Поднимали и парапет – 80 кубометров стройматериалов. И таких неучтённых работ было достаточно много. Но сейчас этот вопрос уже решён. Мы с заказчиком пересмотрели смету, внесли все выполненные работы по демонтажу. При этом сумма проекта не изменится, – пояснил начальник участка ТОО «Байсын А»

Александр Дума.

Как отметил Даниал Ахметов, за последние несколько лет 25 врачей Перинатального центра Семея прошли обучение в лучших клиниках Европы. Также за этот период за счёт областного бюджета на 1,5 миллиарда тенге было закуплено современное оборудование для родовспоможения. Оно будет установлено в новых корпусах перинатального центра.

– По моему поручению аким Семея Ермак Салимов будет ежедневно следить за ходом строительных работ, чтобы важный и такой нужный для города объект был вовремя сдан в эксплуатацию, – подытожил глава региона.

Екатерина Гуляева

Семей