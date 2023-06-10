Доверяй, но проверяй

В чаты ОСИ, КСК или кондоминиумов добавят участковых инспекторов полиции. Удивляться тут нечему: именно так сотрудники правоохранительных органов пытаются внедрить новые методы профилактической работы по борьбе с различными видами преступлений. Особенно это касается распространённого в наши дни интернет-мошенничества.

Как рассказал заместитель руководителя Управления полиции Усть-Каменогорска Орал Рысбаев, для оперативного реагирования и борьбы с интернет-мошенниками на базе Департамента полиции ВКО в ближайшее время будет создана открытая группа KiberPol, члены которой будут при помощи информационных технологий вычислять и блокировать работу злоумышленников, использующих возможности интернета и мобильных приложений.

– В настоящее время интернет-мошенничество является наиболее распространённым видом преступлений, которые совершаются в отношении пользователей информационных систем. Только с начала текущего года на территории Восточно-Казахстанской области зафиксировано около 300 таких случаев, и в 80% из них инициаторы находились за пределами области, – сообщил Орал Рысбаев.

Именно в том, что преступники подчас находятся в других регионах или даже за пределами республики, и заключается одна из главных проблем, утверждают представители правоохранительных органов. Для мошенников в таких случаях границ не существует, а вот сотрудникам правоохранительных органов необходимо согласовывать свои действия с коллегами из других государств.

– Методы и способы мошенничества при помощи интернета и социальных сетей изо дня в день становятся всё изощрённее и сложнее. Самыми популярными видами обмана и вымогательства являются ложные объявления о различных товарах и услугах, которые размещаются на популярных площадках с тематическими предложениями от частных лиц и компаний. Как правило, мошенники требуют произвести предоплату за ещё не купленный товар или не полученную услугу, ссылаясь на особую их популярность среди пользователей.

По словам Орала Рысбаева, достаточно часто жертвами мошенников становятся люди, которые ради быстрой наживы и обогащения готовы вложить свои сбережения в различного рода «инвестиционные проекты» и «выгодные способы заработать».

Есть и такие схемы, когда звонящие человеку мошенники представляются сотрудниками полиции, говорят о том, что его родственник попал в неприятную историю и для решения вопроса требуется определённая сумма денег. Называют себя и сотрудниками службы безопасности банков, рассказывая, что они якобы отследили подозрительные операции, которые проводятся в данный момент с вашими счетами. После чего требуют предоставить полные персональные данные, номера карточек, пин-коды и другую секретную информацию. Именно эти данные впоследствии мошенники используют, чтоб «очистить» банковские счета и депозиты или оформить на имя жертвы крупный денежный кредит.

Совсем недавно преподаватель из Усть-Каменогорска, поверив мошенникам, в течение нескольких минут передала им свои данные, после чего лишилась сбережений в размере 3,5 млн тенге, которые она копила в течение нескольких лет.

– Никогда не стоит торопиться в подобной ситуации. Лучше всего подстраховаться и перезвонить на канал «102», если речь идёт о звонке от так называемого сотрудника полиции. Кроме того, нужно помнить, что сотрудники банков, тем более службы безопасности банков, никогда не звонят своим клиентам. И любой подобный звонок – это уже повод усомниться в правоте информации, – предупредили сотрудники правоохранительных органов.

Также они дали несколько практических рекомендаций, как уберечь себя и родных от действий интернет-мошенников. Во-первых, никогда не стоит верить словам незнакомца: всю поступающую информация нужно в обязательном порядке проверить. Как это сделать? Перезвонить в банк, уточнить, что же с вашими счетами не так, позвонить в полицию, созвониться со своим родственником, чтобы точно убедиться, что он «не попал в неприятную

историю».

Кроме того, никогда и никому не следует разглашать и высылать свои персональные данные: ФИО, ИИН, номер удостоверения личности, пин-код от карты или мобильного приложения, трехзначный номер на обороте банковской карты и другую конфиденциальную информацию. По совету полицейских, стоит завести здоровую привычку раз в две-три недели менять все коды доступа к мобильным приложениям в телефоне и пин-коды банковских карт. Не стоит устанавливать на свой телефон сомнительные мобильные приложения, ссылки на которые приходят с неизвестных адресов и номеров. В них с большой долей вероятности могут содержаться вирусы, которые считывают данные, содержащиеся в телефоне.

– Масштабы мошенничества и новые способы обмана, к которым прибегают злоумышленники, требуют от сотрудников органов внутренних дел новых методов профилактической работы. Именно поэтому на базе Департамента полиции ВКО создаётся открытая группа KiberPol, а в чаты ОСИ, КСК, ПТ и кондоминиумов будут добавляться номера участковых инспекторов полиции. Их задача – вести постоянную профилактическую работу среди населения по разным видам правонарушений и преступлений, – пояснил Орал Рысбаев.

По его словам, в домовых чатах полиция намерена размещать видеоролики, слайды и другую информацию по профилактике краж, мошенничества, грабежа и других видов преступлений.

Екатерина Гуляева