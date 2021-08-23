Доверяй, но проверяй

Одним из наиболее распространённых видов преступлений в Семее является мошенничество.

Количество таких правонарушений в этом году выросло на три процента (с 502 до 530), при этом удельный их вес в уголовной преступности составляет 22 процента. Наблюдается также рост на 7,1 процента интернет-мошенничеств. Об этом на онлайн-брифинге рассказал начальник отдела криминальной полиции УП города Семея Даулет Белибаев.

– В целях предотвращения подобных преступлений мы проводим широкую информационно-разъяснительную работу среди населения, предупреждая граждан о возможных способах мошенничества, – сообщил Даулет Белибаев. – Ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий и сети Интернет.

С начала года реализуется ведомственная Программа по противодействию преступлениям в сфере информатизации и связи, а также совершаемым с использованием информационных технологий. В Управлении полиции Семея создана специализированная следственно-оперативная группа по раскрытию интернет-мошенничеств, которая на постоянной основе анализирует способы совершения этих преступлений.

– Наиболее распространённым способом интернет-мошенничеств является получение частичной и полной предоплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям, – пояснил начальник отдела криминальной полиции. – К таким преступлениям относятся: недоставка заказанного товара через Интернет или его несоответствие заявленным характеристикам, либо невыполнение каких-либо услуг. К примеру, аренда квартиры, проведение ремонтных работ, помощь в получении кредита, купля-продажа автозапчастей и т. д.

Как отметили стражи порядка, оградить себя от подобного рода преступлений просто – прежде всего необходимо быть благоразумным и бдительным, не доверять личную информацию малознакомым лицам.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей