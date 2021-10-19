Сотрудничество

Доверительный диалог

19.10.2021
14

В Усть-Каменогорске прошла церемония официального открытия Почётного консульства Словацкой Республики. Представительство позволит расширить и углубить сотрудничество двух стран в экономической, культурной, туристической, научной сферах.  

Дипломатические отношения связывают Казахстан и Словакию уже более 25 лет. Все эти годы между странами ведётся тесное взаимодействие в политике, экономике, культуре и других гуманитарных сферах. Открытие консульства стало ещё одним шагом к укреплению всестороннего сотрудничества и партнерства.  

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Милан Коллар. В своём выступлении он отметил, что на прошедшей неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока. В ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.  

– Усть-Каменогорск – не только крупный город на Востоке Казахстана, но и промышленный, экономический, культурный центр региона. Он также имеет туристический потенциал. Мы также разделяем любовь к зимним видам спорта, особенно к хоккею. Консульство представляет огромные возможности для нашего сотрудничества. У Словакии огромный опыт в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса, зелёных технологий, цифровизации, – отметил Милан Коллар.  

В сотрудничестве со Словацкой Республикой Казахстан заинтересован, в первую очередь, в привлечении инвестиций и новых технологий, так как Словакия – индустриально-развитая страна, с развитым многоотраслевым сельским хозяйством, современной материально-технической базой и инфраструктурой. Поэтому заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов, представляющий на встрече руководство области, выразил надежду на дальнейшее конструктивное партнёрство и укрепление деловых и дружественных связей.  

– Почётное консульство будет представлять Словацкую Республику в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Это подчёркивает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Диалог во всех сферах отличается доверительным характером. Уверен, что представительство позволит вывести на новый уровень вопросы привлечения инвестиций, взаимодействия в экономической, социальной, культурной, туристической сферах, – отметил заместитель акима ВКО.  

Представлять Словакию в трёх регионах Казахстана будет ректор Казахстанско-Американского свободного университета Айдар Мамбетказиев. С этого дня он является Почётным консулом Словацкой Республики в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.  

Милан Коллар вручил Айдару Мамбетказиеву консульскую экзекватуру, удостоверяющую признание его правительством Словакии для разрешения исполнения им консульских функций.  

– Мне видятся большие перспективы для развития сотрудничества между Восточным Казахстаном и Словацкой Республикой в сфере технологий, торговли, туризма, науки и образования, – подчеркнул Айдар Мамбетказиев. – В качестве почётного консула я приложу максимум усилий для расширения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между странами. Считаю, что обладаю всеми личными качествами, профессиональными навыками, материальными ресурсами для успешного исполнения высокой миссии консула. Для меня это большая честь. Я рад быть полезным, служить народу двух стран.  

Дарья Антон  

19.10.2021
14

Еще новости

Мир Большого Алтая

14.10.2021

Масштабная тренировка

08.06.2021

По современным стандартам

06.06.2021

Гранты на развитие

27.05.2021
Back to top button