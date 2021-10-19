Доверительный диалог

В Усть-Каменогорске прошла церемония официального открытия Почётного консульства Словацкой Республики. Представительство позволит расширить и углубить сотрудничество двух стран в экономической, культурной, туристической, научной сферах.

Дипломатические отношения связывают Казахстан и Словакию уже более 25 лет. Все эти годы между странами ведётся тесное взаимодействие в политике, экономике, культуре и других гуманитарных сферах. Открытие консульства стало ещё одним шагом к укреплению всестороннего сотрудничества и партнерства.

В торжественном мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Милан Коллар. В своём выступлении он отметил, что на прошедшей неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока. В ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

– Усть-Каменогорск – не только крупный город на Востоке Казахстана, но и промышленный, экономический, культурный центр региона. Он также имеет туристический потенциал. Мы также разделяем любовь к зимним видам спорта, особенно к хоккею. Консульство представляет огромные возможности для нашего сотрудничества. У Словакии огромный опыт в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса, зелёных технологий, цифровизации, – отметил Милан Коллар.

В сотрудничестве со Словацкой Республикой Казахстан заинтересован, в первую очередь, в привлечении инвестиций и новых технологий, так как Словакия – индустриально-развитая страна, с развитым многоотраслевым сельским хозяйством, современной материально-технической базой и инфраструктурой. Поэтому заместитель акима ВКО Азамат Мухамедчинов, представляющий на встрече руководство области, выразил надежду на дальнейшее конструктивное партнёрство и укрепление деловых и дружественных связей.

– Почётное консульство будет представлять Словацкую Республику в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Это подчёркивает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Диалог во всех сферах отличается доверительным характером. Уверен, что представительство позволит вывести на новый уровень вопросы привлечения инвестиций, взаимодействия в экономической, социальной, культурной, туристической сферах, – отметил заместитель акима ВКО.

Представлять Словакию в трёх регионах Казахстана будет ректор Казахстанско-Американского свободного университета Айдар Мамбетказиев. С этого дня он является Почётным консулом Словацкой Республики в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

Милан Коллар вручил Айдару Мамбетказиеву консульскую экзекватуру, удостоверяющую признание его правительством Словакии для разрешения исполнения им консульских функций.

– Мне видятся большие перспективы для развития сотрудничества между Восточным Казахстаном и Словацкой Республикой в сфере технологий, торговли, туризма, науки и образования, – подчеркнул Айдар Мамбетказиев. – В качестве почётного консула я приложу максимум усилий для расширения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между странами. Считаю, что обладаю всеми личными качествами, профессиональными навыками, материальными ресурсами для успешного исполнения высокой миссии консула. Для меня это большая честь. Я рад быть полезным, служить народу двух стран.

Дарья Антон