Досуг для всей семьи

В прошлом году в посёлке Первомайский начал работать досуговый центр. У жителей появилась возможность интересно и с пользой провести свободное время.

Центр досуга базируется в здании бывшего детского сада «Искорка».

– В 2018 году выкупили и передали на баланс акимата пустующее здание бывшего детского сада. Вывезли мусор, благоустроили прилегающую территорию, установили уличную сцену, – рассказала аким посёлка Первомайский Татьяна Моисеева. – По программе «Дорожная карта занятости» в прошлом году заменили крышу, окна, провели косметический ремонт внутренних помещений, подвели отопление, освещение. Сейчас здание функционирует не полностью, мы отремонтировали только часть. Но всё равно это уже культурно-досуговый центр, который мы планируем развивать дальше.

В настоящий момент здесь обустроен уютный зрительный зал, несколько рабочих кабинетов, открылись кружки изостудии, конструирования. В скором времени в досуговом центре можно будет заниматься танцами, музыкой.

– Планируем найти преподавателей по хореографии и музыке, открыть на базе нашего центра женский клуб, где смогут собираться жительницы посёлка, обсуждать свои проблемы и интересы. Сейчас дети приходят к нам после занятий в школах, учим их рисовать, делать разные поделки. Взрослые тоже могут найти занятие, причём совершенно бесплатно, – поделилась старший культорганизатор центра досуга Лилия Эрдман.

К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы – праздничные мероприятия с большим количеством участников пока не проводятся. Зато работники центра успешно осваивают новые технологии и форматы.

– Все государственные и национальные праздники проводим в социальных сетях, – рассказала Лилия Эрдман. – С начала года мы сняли более 130 роликов, охватили почти 300 тысяч человек. Особой популярностью пользуются видео, в которых непосредственное участие принимают наши жители. На День металлурга мы снимали видео с ветеранами отрасли, они поздравляли всех заводчан. Ко Дню учителя посетили всех ветеранов педагогического труда, подарили им небольшие сувениры.

После улучшения эпидемиологической обстановки в летнее время можно устраивать праздники на уличной сцене. Кроме того, в планах местных властей отремонтировать вторую часть здания и перевезти туда поселковую библиотеку.

Ещё одно отличное место для проведения досуга всей семьи в посёлке – детская площадка с аттракционами, которая была открыта по инициативе районного мецената, учредителя ТОО «Востоксельхозпродукт» Сергея Глушкова.

Стоит отметить, что такой площадке позавидуют и городские жители. Совместно с представителями акимата был выбран наиболее подходящий участок. Обустройство территории продумано до мелочей. По периметру высажены ели, липы, рябины, сосны, разбиты цветочные клумбы, тротуарной плиткой вымощены тропинки, установлены скамейки, беседки, а сама площадка застелена искусственным покрытием. И, конечно, центральным атрибутом стали игровые аттракционы, в том числе горка, подвесной мостик, качели, кресла-качалки, альпинистская стена. Особой популярностью у ребят пользуется картинг. Дети не только весело проводят время, но и приобретают спортивные навыки. Площадка доступна на протяжении всего лета и ходить туда можно абсолютно бесплатно.

Дарья Антон

Шемонаихинский район