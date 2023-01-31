Доступны для всех

27 января под председательством Нурлана Абдирова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии в рамках кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

На заседании рассмотрели следующие вопросы:

1) о допуске общественных объединений «Казахстанская партия зеленых «Байтақ», «Партия «Respublica» к участию в назначенных на 19 марта 2023 года внеочередных выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам;

2) об обеспечении избирательных прав граждан с инвалидностью на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан;

3) о финансовом обеспечении участия политических партий и кандидатов в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года).

Открывая заседание, Нурлан Абдиров сказал, что на втором заседании Центризбиркома, состоявшемся 21 января, было отмечено, что политические партии «Байтак» и «Respublica» имеют возможность участвовать в выборах депутатов маслихатов в случае открытия и регистрации своих филиалов и представительств в регионах в период выдвижения.

Согласно представленной Министерством юстиции официальной информации относительно учётной регистрации филиалов и представительств соответствующих политических партий, зарегистрировано 15 филиалов общественного объединения «Казахстанская партия зелёных «Байтак» и 19 филиалов и представительств общественного объединения «Партия «Respublica».

Переходя ко второму вопросу заседания, Нурлан Абдиров отметил, что члены рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, действующей при ЦИК постоянно, принимают активное участие в разработке и обсуждении информационно-справочных материалов, избирательных документов, подготавливаемых избирательными органами с учётом потребностей граждан с инвалидностью.

В Конституционный закон была введена норма об установлении квоты для представителей трёх категорий – женщин, молодёжи, лиц с инвалидностью – в списках политических партий при выборах в Мажилис Парламента. Это требование будет впервые применено в текущей кампании с учётом последних изменений законодательства.

То есть, количество женщин, молодёжи, лиц с инвалидностью в партийном списке по совокупности должно составлять не менее 30 процентов.

На заседании Центризбиркома принято постановление, которым местным исполнительным органам рекомендовано принять необходимые меры по обеспечению на избирательных участках условий лицам с инвалидностью.

Член Центризбиркома Анастасия Щегорцова рассказала, что с 2021 года трансляции заседаний Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, а также все информационные

видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом. На президентских выборах 2022 года впервые был изготовлен трафарет с использованием шрифта Брайля.

Местные исполнительные органы в рамках работы по созданию условий для голосования избирателей с инвалидностью привлекают сурдопереводчиков, в том числе в онлайн-режиме, обеспечивают услуги инватакси и услуги индивидуальных помощников в день голосования.

Член Центризбиркома Сабила Мустафина по третьему вопросу разъяснила участникам заседания, какую сумму избирательного взноса необходимо внести кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов РК, избираемым по одномандатным территориальным избирательным округам, а также политическим партиям за каждое лицо, включённое в партийный список. Согласно законодательству, сумма избирательного взноса для кандидата в депутаты Мажилиса Парламента составляет 15 МЗП (1 млн 50 тыс. тенге), для кандидата в депутаты маслихатов – 5 МЗП (350 тыс. тенге).

Внесённый взнос возвращается кандидату или политической партии в случаях, если по итогам выборов кандидат был избран депутатом маслихата или по итогам голосования кандидат или политическая партия набрали не менее 5 процентов голосов избирателей, а также в случае смерти кандидата или единственного кандидата, включённого в партийный список. Во всех остальных случаях внесённый взнос возврату не подлежит и обращается в доход республиканского бюджета.

Также член ЦИК в своём докладе озвучила предельный размер и источники избирательных фондов кандидатов и политических партий.