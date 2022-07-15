Доступно всем

Какие документы нужно собрать пациенту для получения высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП)?

Аида Токтарова, Усть-Каменогорск

По информации Фонда медицинского страхования, для получения высокотехнологичной медицинской помощи необходимо заключение профильного специалиста, положительное заключение комиссии ВТМП при УЗ.

Документы на комиссию предоставляет специалист поликлиники по месту прикрепления пациента. Если пациент находится на стационарном лечении, то документы для рассмотрения на комиссию предоставляет лечащий врач совместно с заведующим отделением (или заместителем руководителя) по электронной почте.

Пакет документов, предоставляемый комиссии ВТМП:

* копия документа, удостоверяющего личность пациента;

* направление в медицинскую организацию на госпитализацию в стационар и (или) в дневной стационар;

* выписка из медицинской карты амбулаторного пациента или медицинской карты стационарного;

* результаты исследований и консультаций профильных специалистов.

Комиссия рассматривает документы в течение двух рабочих дней.

ВТМП предоставляется в станционарозамещающих и стационарных условиях, при наличии у медорганизации заключения о соответствии организации здравоохранения к предоставлению ВТМП.

Дата госпитализации определяется клиникой в течение двух рабочих дней, со дня поступления документов пациента. Поликлиника после получения даты госпитализации должна проинформировать пациента о дате (в течение одного дня): устно, через SMS-оповещение, через электронное оповещение в кабинете пользователя на портале «Бюро госпитализации» в МИС.

Поликлиника должна проинформировать пациента о возможности альтернативного выбора медорганизации по соответствующему профилю оказания медуслуг (ВТМП).