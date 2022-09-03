Доступно, удобно, увлекательно

Накануне Дня языков народа Казахстана мы решили представить вниманию читателей, уже приступивших к изучению государственного языка или только загоревшихся этой мыслью, обзор полезных сайтов, которые могут им пригодиться.

Много нового и интересного можно узнать на портале tilalemi.kz. Это ресурс Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяxметова, созданный по заданию Комитета языковой политики. Помимо новостей, здесь публикуются аналитические и критические материалы разных авторов о государственном языке.

Также на сайте найдётся множество познавательных уроков, лекций в формате видео и аудио, а ещё мультфильмы, которые помогут в освоении казахского языка. Будет нелишним ознакомиться и с электронными книгами, предоставленными для пользователей. Среди них казахская художественная литература, журналы для аудитории разных возрастов, сказки, словари и методические пособия.

Овладеть государственным языком может помочь и tilqural.kz. Автором этого интерактивного курса для самостоятельного обучения является тот же центр «Тіл-Қазына». Для работы на сайте пользователь может выбрать удобный для себя язык – казахский, русский или английский. Интерактивное обучение включает в себя уроки с элементами геймификации, видеоролики, рисунки, аудиофайлы, общение в чатах.

Команда разработчиков утверждает, что преимущества их системы заключаются в интерактивности, увлекательности и персональности. К тому же заниматься можно в любое время и в любом удобном месте.

– Наша главная задача – при помощи технологий предоставить каждому доступ к обучению, сравнимому с занятиями с репетитором, – отмечают они.

На сайте представлены и несколько отзывов от пользователей, прошедших здесь обучение. Они пишут, что благодаря этому порталу смогли начать свободно говорить на казахском

языке.

– Занятия очень доступны и понятны. Результат есть уже с первых уроков, – поделился Андрей Шурман.

Ещё один интересный и эффективный способ изучить казахский язык – tilmedia.kz. Сайт состоит из нескольких разделов: «Смотри», «Слушай», «Читай», в которых нетрудно отыскать видеоролики для изучения языка и познавательные сюжеты для детей; аудиосборники, аудиокниги и аудиоуроки; труды и уроки лучших методистов, словари, сборники, художественную и детскую литературу.

Стоит упомянуть и сайт balatili.kz, предназначенный для детей старше трёх лет, желающих изучать и развивать казахский язык, а также для воспитателей, учителей и родителей, осуществляющих воспитание и обучение детей. Сайт работает на базе онлайн-платформы с интуитивно понятной поисковой системой и удобной системой навигации.

К изучению предлагается всё самое важное и нужное, начиная с алфавита и заканчивая построением целых предложений и чтением текстов. Ещё здесь есть аудиодиктанты, песни, раскраски, прописи, мультфильмы и многое другое.

Кроме того, следует знать и о существовании портала sozdikqor.kz, позволяющего найти в различных отраслевых словарях и энциклопедиях значение слов и устойчивых выражений, древних слов на казахском языке, заимствованных и других слов.

Стать знатоком терминов позволит termincom.kz – единая республиканская терминологическая электронная база терминов в сфере науки, образования, техники и экономики, общественно-социальной жизни. На этом сайте можно ознакомиться с утверждёнными и существующими терминами, научной и научно-популярной, справочной литературой и изданными в области терминологии трудами и словарями.

Гульжан Естаева