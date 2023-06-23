Доступно и современно

Благодаря поддержке государства расширяются возможности оказания медпомощи населению Курчумского района в рамках ГОБМП и ОСМС.

В настоящее время в состав Курчумской районной больницы входят восемь лечебных амбулаторий, два фельдшерско-акушерских пункта и 30 медпунктов, в которых работают 54 врача и 234 медсестры.

– В прошлом году в медицинские учреждения устроились 15 средних медработников и пять врачей, – говорит главный врач райбольницы Ляйлим Шокаева. – Для повышения квалификации наши медики проходят обучение в ведущих зарубежных клиниках. К примеру, анестезиолог-реаниматолог Куандык Темиргалиев и врачи-хирурги Зада Шапатабеков и Бекмурат Жуматов усовершенствовали свои профессиональные навыки в Латвии, освоив новый метод колоноскопии для выявления рака прямой кишки.

Установка современного оборудования в районной больнице открывает новые возможности для оказания помощи населению. К слову, в 2021 году в родильное отделение поступило медоборудование на 252 млн тенге, в прошлом году – рентгеновские аппараты на сумму 118 млн тенге.

По словам главврача, выполнен капитальный ремонт родильного, соматического и операционного отделений больницы, а также медпункта в селе Теректыбулак. На рассмотрении находится проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта амбулатории села Маркаколь.

В прошлом году, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», в Калжыре построили дневной стационар. На это было выделено 229,6 млн тенге.

Этим летом, в рамках пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения», планируется выполнить ремонт в медицинских пунктах сёл Аманат, Жолнускау, Маралды, Акжайлау, Урынхай.

Также в летнее время уделяется особое внимание работе передвижных медицинских комплексов (ПМК) как одному из важных индикаторов оказания помощи населению отдалённых районов в рамках Национального проекта «Здоровая нация».

– «Поликлиники на колёсах» – настоящее спасение для жителей небольших сёл и аулов. В мобильных автокомплексах – самое современное оборудование, приём ведут специалисты различного профиля, до которых жителям глубинки доехать бывает непросто. Причём, и обследование, и анализы проводятся абсолютно бесплатно, – комментирует главный врач районной больницы.

Ляйлим Шокаева рассказала, что за пять месяцев этого года передвижной медкомплекс побывал в девяти населённых пунктах района и принял почти три тысячи пациентов. Медики сделали 1 300 диагностических исследований, провели более двух тысяч лабораторных процедур.

Ляззат Каконова, врач-кардиолог Курчумской ЦРБ, говорит, что невозможно переоценить уникальность и важность работы мобильного комплекса для профилактики здоровья сельчан.

– Не выезжая в райцентр, есть возможность за один день пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, осмотр гинеколога, сдать общий анализ крови. Когда человек приходит на завершающий приём к терапевту, у доктора есть полная картина состояния здоровья пациента. Терапевт решает, направить пациента на второй этап диспансеризации к узким специалистам или принять экстренные меры лечения, – говорит медик.

Как отметил директор филиала ФСМС по ВКО Нурлан Кидирбаев, передвижные комплексы работают в регионе с весны до осени. На сегодня охват населения такими медицинскими осмотрами составил около десяти тысяч человек. Всего в этом году запланировано оказать медпомощь посредством мобильных комплексов более 46 тысячам сельских жителей.

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО

Курчумский район