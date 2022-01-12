Доступная связь

Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК совместно с операторами связи предложили комплекс мер поддержки казахстанцев в связи с чрезвычайным положением в стране.

Так, по информации, озвученной на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, АО «Казахтелеком» отменил физическим лицам начисленные пени за просрочку оплаты услуг телекоммуникаций АО «Казахтелеком» в январе текущего года.

Кроме того, всем пользователям услуг фиксированного интернета АО «Казахтелеком» доступны сервисы цифрового телевидения iDTVи TV+ без доступа к сети Интернет на приставках, в приложении, а также на сайте tv.telecom.kz. В настоящее время сервис ретранслирует казахстанские телеканалы. Позже сервис TV+ станет доступен на сетях других операторов, в том числе мобильных.

В сообщении СЦК отмечено, что до 31 января абонентам АО «Казахтелеком» предоставят безлимитные междугородние звонки, а также 1000 минут на номера мобильных операторов связи РК с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты.

АО «Кар-Тел» (BeelineKazakhstan) также открыл доступ к сервису BeeTV, который позволяет смотреть отечественные телеканалы и развлекательный контент, а в мобильном приложении Beeline можно следить за последними новостями без доступа к Интернет в рубрике «Государственные новости».

Кроме того, по поручению Главы государства операторы связи Beeline, Kcell, Activ, Tele-2, Altel начислили всем абонентам бесплатный пакет 200 SMS и 300 минут для разговоров, сообщает СЦК РК.

Наталия Подлужная

Фото из открытых источников