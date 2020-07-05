Доступная среда

Объекты социальной инфраструктуры Глубоковского района становятся доступнее для маломобильных групп населения.

К этой категории граждан относятся не только люди с особыми потребностями, но и те, кто имеет временные нарушения здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, родители с детскими колясками и прочие.

На сегодняшний день в районе зарегистрировано 2 247 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них 251 человек имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе 95 человек передвигаются на креслах-колясках, 126 человек имеют необратимые заболевания по зрению, 78 – по слуху.

Почти все здания и сооружения в районе построены и введены в эксплуатацию до утверждения строительных правил Республики Казахстан «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения». В связи с этим во всех населенных пунктах района ведется поэтапная работа по реконструкции социальных объектов.

В настоящее время частично адаптированы 154 здания, в том числе: 52 государственных учреждения, 19 объектов здравоохранения, 38 – образования, 4 – социальной защиты населения,18 объектов культуры, 23 – сферы обслуживания и предоставления услуг (почтовые отделения, магазины, аптеки и т. д.).

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район