Доступная медицина

За девять месяцев лечение в стационарах области получили свыше двух миллионов сельчан.

Развитию сельской медицины в последние годы уделяется особое внимание. Благодаря внедрению системы обязательного социального медицинского страхования увеличилось финансирование медицинской помощи для сельского населения.

По информации ВКО филиала Фонда ОСМС, всего по республике в этом году на стационарное лечение сельских жителей предусмотрено более 121 млрд тенге, из которых 72,2 млрд тенге – в рамках ОСМС. По итогам девяти месяцев стоимость услуг в стационарных и стационарозамещающих условиях, оказанных сельскими медорганизациями по ГОБМП и ОСМС, составила 88,6 млрд тенге.

Что касается Восточного Казахстана, то за этот период сельским жителям оказано свыше двух млн услуг, большая часть из которых – за счёт средств соцмедстрахования.

Главный принцип работы Фонда – медицинская помощь должна быть доступной.

– При планировании объёмов медицинской помощи для сельского здравоохранения учитываются географическая отдалённость, плотность населения, демографические показатели, особенности половозрастного состава и иные критерии, влияющие на доступность медицинской помощи, – говорит специалист Фонда Гульмира Кабдиева.

Кроме того, доступность обеспечивается за счёт консультативно-диагностической помощи населению. С помощью передвижных медицинских комплексов проводятся профилактические медицинские осмотры с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением сельчан. Также востребованы лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ, рентген.

За девять месяцев этого года передвижными медкомплексами были посещены 214 сельских населённых пунктов области, охватив медобслуживанием более 33 тысяч человек, оказано 74 тысячи услуг на сумму более 152 млн тенге.

По вопросам доступности медицинской помощи в конкретном населённом пункте можно обратиться в областное управление здравоохранения либо в Фонд социального медицинского страхования по любому из каналов связи: на официальном сайте fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Аида Жумекенова

Фото из открытых источников