Доступная медицина

Восточноказахстанцы стали получать больше медицинских услуг по системе обязательного социального медицинского страхования. Так, с начала текущего года за счёт ФСМС проведено порядка 33 тысяч операций.

Об итогах работы за семь месяцев текущего года рассказал в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций директор филиала Фонда социального медицинского страхования ВКО Галымжан Абилов.

– С целью оказания медицинской помощи населению Восточно-Казахстанской области в 2022 году заключены договоры с 46 поставщиками, предусмотрено 71,3 млрд тенге, из которых ГОБМП – 43,8 млрд тенге, ОСМС – 27,5 млрд тенге. Финансирование за шесть месяцев составило 45,7 млрд тенге, из которых по ГОБМП – 28,5 млрд тенге, в системе ОСМС – 17,2 млрд тенге, – сообщил Галымжан Абилов.

По его информации, согласно итогам мониторинга стационарной помощи за отчётный период, в медицинских организациях области за счёт средств ОСМС проведено 32 998 операций, из них 184 – в рамках высокотехнологической медицинской помощи.

– По сравнению с 2021 годом отмечается двукратное увеличение количества хирургических вмешательств. В прошлом году за счёт средств ОСМС было выполнено 17 560 операций с применением новейших медицинских технологий, – добавил руководитель филиала Фонда.

За этот период в целом возросло количество предоставленных медицинских услуг. Так, только за полгода выполнено более 515 тысяч лабораторных исследований, 255 тысяч инструментальных диагностик, в том числе КТ, МРТ, а также даны консультации узких специалистов.

Лекарственное обеспечение

Особое внимание в регионе уделяется обеспечению лекарственными средствами пациентов из целевых групп. В этом году только для амбулаторных больных предусмотрено 5,9 млрд тенге.

– В структуре финансовых расходов по амбулаторному лекарственному обеспечению в разрезе нозологий основная доля расходов приходится на социально значимые заболевания, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, злокачественные новообразования, наследственные дефициты факторов свёртывания крови, – отметил Галымжан Абилов.

Вместе с тем, по представленным данным информационной системы «Лекарственное обеспечение», объём бюджетных средств, выделенных на амбулаторное лекарственное обеспечение, с прошлого года возрос на 22%.

Работа над ошибками

Фондом медстрахования проводится проактивный мониторинг нарушений со стороны поставщиков. Так, за первое полугодие текущего года выявлено чуть более 5,5 тысячи потенциальных дефектов. Однако и здесь заметны позитивные изменения.

– По результатам текущего мониторинга за отчётный период экспертами филиала Фонда выявлено 27 тысяч дефектов, с учётом штрафов сумма составила 485,8 млн тенге, – прокомментировал г-н Абилов.

Стоит отметить, одним из главных направлений работы филиала Фонда является обратная связь с населением и защита прав пациентов. Это позволяет ведомству держать руку на пульсе, а населению даёт возможность сообщать о фактах нарушений.

– Наши службы через официальные каналы обратной связи Фонда – контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, сайт Фонда www.fms.kz, Saqtandyrybot в Telegram – оказывают населению квалифицированную информационную и консультационную поддержку, принимая в обработку жалобы, вопросы и предложения, – заключил Абилов.

Больше частных клиник

Одним из нововведений, о которых рассказал Галымжан Абилов, является исключение требования Министерства здравоохранения обязательного предварительного включения медорганизаций в региональный перспективный план для включения в базу данных Фонда медстрахования. Этот приказ министерства вступит в норму уже с 4 сентября.

– В Восточном Казахстане из всех медицинских организаций, с которыми мы заключили договоры, 42% являются частными. Прежде частные медицинские организации испытывали некоторые трудности при включении в систему ОСМС. Сегодня этих барьеров нет: достаточно отправить лицензию, государственную регистрацию – и мы их внесём в реестр, – резюмировал руководитель филиала Фонда.

В завершение добавим, ознакомиться со списком услуг и клиник, доступных для обследования или лечения по медстраховке, можно на сайте Фонда fms.kz в рубрике «Медицинские организации».

Меруерт Бахтиярова